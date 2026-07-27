El Gobierno concede 5,6 millones a cuatro proyectos empresariales en Extremadura

El Gobierno ha aprobado la concesión de 5.594.696,08 euros en incentivos regionales para financiar cuatro proyectos de inversión empresarial en Extremadura. Las actuaciones subvencionadas movilizarán una inversión conjunta de 23.720.642 euros en cuatro municipios de las provincias de Badajoz y Cáceres.

Las ayudas beneficiarán a las empresas Ondupack, Metal Frame Renovables, Enteco Extremadura e Industrias y Promociones Alimenticias, con proyectos ubicados en Almendralejo, Don Benito, Navalmoral de la Mata y Miajadas, respectivamente. La ejecución de estas inversiones permitirá crear 35 nuevos puestos de trabajo y contribuirá al mantenimiento de otros 440 empleos en la comunidad autónoma.

Cuatro proyectos empresariales reciben los incentivos

La concesión se ha aprobado mediante una orden del Ministerio de Hacienda publicada este lunes, 27 de julio de 2026, en el Boletín Oficial del Estado. Los cuatro expedientes extremeños se han tramitado mediante orden ministerial debido a que la inversión subvencionable de cada empresa no supera los 15 millones de euros.

La mayor subvención corresponde a Industrias y Promociones Alimenticias, que recibirá 2.107.854,42 euros para desarrollar en Miajadas una inversión de 10.037.402 euros, con la previsión de generar un nuevo empleo. Este proyecto concentra cerca del 38% del importe total de los incentivos regionales concedidos a Extremadura en esta convocatoria.

Don Benito y Almendralejo sumarán 30 nuevos empleos

Metal Frame Renovables contará con una ayuda de 1.741.675,16 euros para una inversión de 5.122.574 euros en Don Benito, donde está prevista la creación de 15 puestos de trabajo. En Almendralejo, Ondupack recibirá una subvención de 905.791,50 euros para impulsar una inversión de 3.623.166 euros y crear otros 15 empleos.

Por su parte, Enteco Extremadura dispondrá de 839.375 euros para ejecutar en Navalmoral de la Mata un proyecto valorado en 4.937.500 euros, que generará cuatro puestos de trabajo. Esta actuación será la única de las cuatro inversiones subvencionadas que se desarrollará en la provincia de Cáceres.

Hacienda destaca el equilibrio territorial

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha destacado que estas ayudas permiten avanzar "en el equilibrio económico interterritorial y en el crecimiento económico inclusivo y sostenible". España ha defendido que los incentivos regionales deben apoyar proyectos productivos, generadores de empleo, tecnológicamente avanzados y medioambientalmente sostenibles.

Según el ministro, estos programas pretenden fomentar la actividad económica en las regiones con un menor nivel de desarrollo y reducir las diferencias de renta con otros territorios. Arcadi España ha señalado que el objetivo es contribuir a cerrar la brecha de renta per cápita de estas comunidades con el resto de España y de la Unión Europea.

Más de 1.163 millones de inversión en España

En el conjunto nacional, el Gobierno ha concedido 281,25 millones de euros a 97 proyectos empresariales distribuidos entre doce comunidades autónomas. Las inversiones aprobadas movilizarán más de 1.163 millones de euros, crearán 2.743 empleos y permitirán mantener otros 22.849 puestos de trabajo.