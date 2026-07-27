Los inspectores de Extremadura incorporarán la IA al análisis de los centros y reforzarán el control del acoso y el absentismo

La Inspección Educativa de Extremadura incorporará durante los próximos tres cursos herramientas de inteligencia artificial para gestionar y analizar datos, revisar documentación y apoyar la planificación de sus actuaciones en los centros. Al mismo tiempo, reforzará la supervisión de los protocolos frente al acoso, el ciberacoso, las conductas autolíticas y el absentismo escolar.

Estas medidas forman parte del Plan Director de Actuación de la Inspección de Educación de Extremadura para el periodo 2026-2029, aprobado por la Consejería de Educación y Formación Profesional y publicado en el Diario Oficial de Extremadura. El documento marcará las grandes líneas de trabajo durante los cursos 2026-2027, 2027-2028 y 2028-2029, aunque sus actuaciones concretas se fijarán cada año en los correspondientes planes generales y provinciales.

Uno de sus principales objetivos es modernizar el trabajo de los inspectores mediante la administración electrónica y el "uso estratégico" de la inteligencia artificial. El plan prevé utilizarla en la gestión y el análisis de datos, las actuaciones inspectoras y la generación automatizada de informes, aunque no detalla qué documentos se realizarán con esta tecnología ni cómo se aplicará en cada intervención.

La Junta plantea asimismo ampliar el perfil de la Inspección Educativa en las plataformas Rayuela y Profex. Estas herramientas servirán para planificar las actuaciones, hacer un seguimiento de los procedimientos y controlar sus resultados. También se pretende unificar los criterios empleados en Cáceres y Badajoz y reducir los tiempos de respuesta.

Santi García

Los inspectores recibirán formación para utilizar herramientas de inteligencia artificial en el análisis de la documentación institucional y en el aprovechamiento de los datos almacenados en Rayuela y Profex. El programa formativo incluirá además novedades normativas, técnicas de mediación y resolución de conflictos y atención emocional al alumnado.

Acoso y conductas autolíticas

La convivencia escolar ocupa una parte destacada del nuevo plan. Los inspectores deberán asesorar y supervisar a los centros en la implantación, seguimiento y mejora de los protocolos de prevención, detección temprana y atención frente a las conductas autolíticas, la violencia, el acoso y el ciberacoso.

El documento recoge entre sus objetivos la promoción del "acomodo emocional" del alumnado y la creación de entornos escolares seguros y de apoyo. La Inspección acompañará además a los colegios e institutos en la actualización de sus planes de convivencia y comprobará los datos registrados en el módulo específico de Rayuela.

La Inspección General será la responsable de analizar esa información y elaborar la memoria anual que se presenta ante el Observatorio para la Convivencia Escolar de Extremadura. Los inspectores podrán participar igualmente en procesos de mediación cuando se produzcan conflictos entre integrantes de la comunidad educativa.

Seguimiento del absentismo

El plan establece también un seguimiento constante del absentismo escolar. Los inspectores supervisarán los programas desarrollados por los centros, asesorarán sobre los planes de actuación y comprobarán que los datos de faltas de asistencia estén actualizados en Rayuela.

Los responsables de las comisiones zonales de absentismo deberán convocarlas al menos una vez cada trimestre. La Inspección General coordinará estas actuaciones y elaborará una memoria anual para su presentación ante la Comisión Regional de Absentismo.

Control de los centros concertados

La actuación inspectora comprenderá tanto los centros públicos como los privados. En los colegios concertados se supervisará el cumplimiento de los conciertos educativos, los requisitos exigidos al profesorado, las actividades complementarias y extraescolares y las ratios autorizadas para cada enseñanza.

Los inspectores vigilarán también la correcta aplicación de los planes de estudio, las programaciones didácticas, los procesos de evaluación del alumnado y las medidas de atención a la diversidad. El objetivo es garantizar que los estudiantes sean evaluados con criterios objetivos y reciban una enseñanza en condiciones de igualdad.

La Inspección participará además en los procesos de admisión de alumnos, la planificación de las plantillas docentes y la dotación de profesorado a los centros. También elaborará informes sobre los servicios complementarios y las necesidades detectadas entre el alumnado.

Javier Vendrell Camacho

Evaluación de directores y docentes

El nuevo plan mantiene la evaluación anual de la función directiva para la prórroga de los nombramientos y la consolidación del complemento específico. Los inspectores presidirán las comisiones de selección de directores de centros públicos.

La supervisión de la práctica docente será una actividad habitual. Se evaluará al profesorado en prácticas, se revisará la labor docente cuando sea requerida y se participará en los procedimientos de evaluación que determine la Administración educativa.

El documento incorpora también un estudio para optimizar los recursos destinados a la inclusión. La Inspección revisará la situación de especialistas de Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica, auxiliares técnicos educativos, intérpretes de lengua de signos y personal de enfermería, entre otros perfiles.

Asimismo, supervisará las adaptaciones curriculares significativas, las evaluaciones del alumnado con necesidades educativas especiales y los planes de apoyo y refuerzo.

Las actuaciones podrán realizarse sobre todos los centros o sobre una muestra seleccionada a partir de los resultados obtenidos al inicio del curso. El plan contempla protocolos e indicadores comunes para las dos provincias, con el propósito de homogeneizar la recogida y el análisis de la información.

La consejería prevé además elaborar un nuevo decreto autonómico de Inspección Educativa para adaptar la regulación extremeña a los cambios introducidos por la normativa estatal. El desarrollo del plan se evaluará cada año y sus resultados quedarán recogidos en las correspondientes memorias provinciales.