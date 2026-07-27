José María Núñez, presidente de Fundación Triángulo, recibirá la Medalla de Extremadura

El presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez Blanco, recibirá la Medalla de Extremadura en reconocimiento a su trayectoria en defensa de la libertad, los derechos humanos y los derechos de las personas LGTBI. La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha anunciado este lunes la concesión del máximo reconocimiento institucional de la comunidad a través de un vídeo difundido en sus redes sociales. En él, la dirigente extremeña aparece sentada en un banco pintado con los colores del arcoíris, mientras se intercalan imágenes de la bandera LGTBI, de personas del mismo sexo dándose la mano y de integrantes del colectivo de diferentes edades.

Guardiola ha felicitado personalmente a José María Núñez y ha señalado que Extremadura reconoce "con mucho orgullo" una trayectoria marcada por el compromiso social y la defensa de quienes durante años no pudieron vivir libremente su orientación sexual.

"Ha sido durante décadas la voz de muchas extremeñas y extremeños silenciados, como de tantas personas apartadas y señaladas por amar y por querer ser libres en su tierra", ha afirmado la presidenta.

Guardiola ha destacado que el nombre de Núñez está unido "para siempre" a Fundación Triángulo, una organización desde la que, según ha resaltado, ha contribuido a transformar la sociedad extremeña mediante la perseverancia y la defensa de la dignidad.

"Desde ella, con empeño y con muchísima dignidad, José María Núñez nos ha demostrado que una sociedad solamente se transforma perseverando", ha señalado la jefa del Ejecutivo autonómico.

La presidenta ha subrayado igualmente que el activista ha ayudado a construir una Extremadura mejor a través del entendimiento y la reivindicación constante de los derechos fundamentales. "Él ha ayudado a hacer una Extremadura mejor desde la escucha, desde el diálogo y reivindicando siempre la libertad y el respeto a los derechos humanos", ha afirmado.

Una Extremadura "más diversa y más justa"

Guardiola ha atribuido a personas como José María Núñez parte de los avances alcanzados por la comunidad en materia de diversidad sexual. "Gracias a la entrega de personas como José María, Extremadura fue pionera en la defensa de los derechos LGTB y es hoy una comunidad más diversa y más justa", ha manifestado.

A su juicio, los avances logrados no deben medirse únicamente por las reformas legislativas o las conmemoraciones institucionales. "Ese cambio, ese avance, no solo se mide en leyes o en fechas señaladas; se mide en caras, en historias de vida, en personas que hoy pueden ser quienes son, sin miedo", ha añadido.

La presidenta ha concluido el vídeo anunciando formalmente la concesión: "Por todo ello, me complace anunciaros la concesión de la Medalla de Extremadura a José María Núñez".

Guardiola ha definido la distinción como "un galardón muy merecido" con el que la comunidad reconoce "toda una vida de compromiso social". La grabación finaliza con una felicitación directa al presidente de Fundación Triángulo: "Mi más sincera enhorabuena, querido José María".

Segunda medalla anunciada

La de José María Núñez es la segunda Medalla de Extremadura anunciada hasta ahora, después de la concedida al futbolista extremeño de la selección española Pedro Porro tras la consecución del Mundial de Fútbol de 2026.

Las Medallas de Extremadura se entregan tradicionalmente el 7 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida, durante el acto institucional previo al Día de Extremadura, que se conmemora el 8 de septiembre.

Con este reconocimiento, la Junta distingue la labor desarrollada durante décadas por Núñez al frente de Fundación Triángulo y su contribución a que numerosas personas puedan vivir hoy su identidad y su orientación sexual con mayor libertad y sin miedo.