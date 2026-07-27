La Junta pondrá cifras este martes a la homologación salarial de los docentes extremeños

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha anunciado que la Administración regional celebrará este martes una segunda reunión con las organizaciones sindicales para avanzar en la homologación salarial de los docentes extremeños, un encuentro en el que se pondrán sobre la mesa tanto "cantidades", como las distintas situaciones que podrían condicionar su aplicación. La responsable autonómica no ha adelantado una cifra concreta ni un calendario para completar la equiparación, pero ha asegurado que la Junta mantendrá una posición de "mano tendida" y diálogo ante una reivindicación histórica del profesorado extremeño.

Valencia ha reconocido que los docentes necesitan "un impulso", aunque ha advertido de que cualquier incremento deberá acometerse desde la responsabilidad presupuestaria y sin comprometer la financiación de otras áreas públicas. Según ha señalado, la intención del Ejecutivo autonómico es avanzar de forma progresiva y responsable, de manera que la mejora de las condiciones salariales no provoque que otros servicios se resientan y permita mantener adecuadamente dotado el conjunto de las políticas públicas de la comunidad.

Como punto de partida, la consejera ha recordado que, desde el pasado 1 de enero, los profesores perciben 80 euros más al mes en sus nóminas. Valencia ha defendido que la homologación llegará, aunque ha condicionado su desarrollo a las posibilidades económicas de la Administración regional, al afirmar que se hará "cuando se pueda hacer y en la situación que se pueda hacer".

Un paquete más amplio para el profesorado

La consejera ha explicado que el objetivo de la Junta no se limita al plano retributivo, ya que Educación trabaja, según ha avanzado, en un paquete de medidas salariales y no salariales destinado a mejorar las condiciones laborales del profesorado. En este sentido, ha sostenido que dignificar la labor docente también implica disponer de infraestructuras educativas adecuadas, mejorar el entorno de trabajo y atender las necesidades de los centros.

Valencia ha realizado estas declaraciones en Badajoz, después de ser preguntada por las críticas del PSOE ante el hecho de que la homologación salarial todavía no se haya completado. La consejera ha considerado "sorprendente" la posición socialista y ha acusado al anterior Gobierno regional de no haber incluido esta reivindicación entre sus prioridades durante sus ocho años al frente de la Junta.

Según la responsable de Educación, el PSOE "se negaba a hablar con los docentes y con los sindicatos sobre la homologación salarial" cuando gobernaba y reclama ahora desde la oposición medidas que no puso en marcha. Frente a esa actuación, Valencia ha defendido que una de sus primeras decisiones como consejera fue mantener reuniones individuales con las organizaciones sindicales y convocarlas posteriormente de manera conjunta, un proceso que tendrá continuidad este martes con el segundo encuentro negociador.

Casi ocho millones para climatizar centros

Al margen de la negociación salarial, Valencia también ha valorado la asignación de 7,9 millones de euros para Extremadura aprobada en la Conferencia Sectorial de Energía para avanzar en la climatización de los centros escolares. La consejera ha calificado la financiación de positiva, aunque ha reclamado que el reparto tenga en cuenta las condiciones específicas de cada territorio y no se realice únicamente en función del número de centros educativos.

La Junta considera que las elevadas temperaturas que soporta Extremadura durante buena parte del curso justifican una mayor inversión para mejorar el confort térmico de aulas y espacios comunes. Valencia ha reconocido que todas las comunidades tienen necesidades relacionadas con la eficiencia energética, pero ha defendido que la realidad climática extremeña exige un esfuerzo adicional que permita afrontar obras de mayor alcance en colegios e institutos.

La eficiencia energética, paso previo

La consejera ha advertido, no obstante, que la climatización de los edificios educativos es una tarea compleja, dado que muchos centros necesitan acometer previamente actuaciones de eficiencia energética, aislamiento o adaptación de sus instalaciones. La Junta ha impulsado durante los dos últimos años otras convocatorias dirigidas a este objetivo y trabaja, según Valencia, en nuevas alternativas para extender progresivamente las mejoras.

"No tenemos una varita mágica para que, de un día para otro, todos nuestros centros estén climatizados", ha afirmado la responsable autonómica, quien ha asegurado que Educación continuará buscando distintas vías de financiación y actuación para que las condiciones de docentes y alumnos sean "las mejores posibles".