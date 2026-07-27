PP y Vox no han elevado aún la prioridad nacional a rango de ley en Extremadura

Extremadura ha sido, hasta ahora, el laboratorio político de la nueva relación entre PP y Vox en España. La comunidad abrió el ciclo autonómico con las elecciones del pasado diciembre y sus resultados han servido de referencia para escenarios posteriores en Aragón, Castilla y León y Andalucía. El pacto de gobierno extremeño fue la antesala de los demás. Sin embargo, Extremadura no ha sido la primera en elevar a rango de ley el emblema de esta etapa: la denominada "prioridad nacional" para acceder a viviendas públicas, ayudas y prestaciones sociales.

El paso lo ha dado la Comunidad Valenciana, donde PP y Vox acaban de pactar los primeros presupuestos bajo esta premisa. La formación de Santiago Abascal llevaba meses advirtiendo al PP de Juanfran Pérez Llorca de que no apoyaría las cuentas de la Generalitat para 2026 si no incluían expresamente este principio. Finalmente, se ha introducido mediante enmiendas parciales al presupuesto y a través de la ley de acompañamiento, que se votará este viernes 31 de julio y extenderá el criterio a varias normas autonómicas.

22/07/2026 El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (d), y el presidente de Vox Valencia, José María Llanos (c), durante un pleno, en Les Corts Valencianes, a 22 de julio de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Les Corts votan hoy las cuentas de la Comunidad Valenciana para 2026 que saldrán adelante con los votos de PP y Vox. Las cuentas tendrán un presupuesto de 33.305 millones de euros, un 3,1% más que el año anterior, y su punto más polémico ha sido el de la "prioridad nacional" impuesto por Vox. POLITICA Rober Solsona - Europa Press / Rober Solsona - Europa Press / Europa Press

Empadronamiento histórico

La nueva regulación valenciana valorará el empadronamiento histórico en la Comunidad Valenciana y en España, la trayectoria laboral y de cotización y los vínculos familiares, sociales, económicos o formativos con la región, "siempre dentro de la legalidad vigente". La norma también impedirá acceder a determinadas ayudas sociales a las personas en situación administrativa irregular, endurecerá las condiciones para que la población migrante perciba la Renta Valenciana de Inclusión y prohibirá a los empleados públicos de la Generalitat utilizar el niqab y el burka.

En Extremadura, estas medidas permanecen por ahora solo en el terreno del acuerdo político. Los presupuestos de 2026, que la Asamblea aprobará este miércoles y jueves, son la primera ley impulsada por el nuevo gobierno de coalición, pero no elevan esa prioridad nacional a rango de ley, ni incluyen requisitos concretos y exigibles para ponerla en práctica.

El pacto de gobierno extremeño establece que para acceder a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se tendrá en cuenta "un periodo reforzado de arraigo y empadronamiento", además de la trayectoria laboral y de cotización, la permanencia en España y la contribución al sistema.

María Guardiola y Óscar Fernández, en una sesión plenaria. / JAVIER CINTAS

En vivienda es todavía más concreto: PP y Vox acordaron exigir diez años de empadronamiento histórico para acceder a la compra de una vivienda protegida y cinco para optar al alquiler. Ninguna de estas condiciones aparece en el proyecto presupuestario, pese a que sus disposiciones adicionales sí introducen otros cambios para flexibilizar el acceso a la vivienda.

La revisión del texto articulado, las memorias, los programas de gasto, los beneficios fiscales y el resto de los anexos tampoco permiten localizar una referencia equivalente. Ni PP ni Vox han presentado enmiendas parciales para incorporarlas durante la tramitación parlamentaria. Ahora bien, la situación política en ambas regiones es distinta.

En la Comunidad Valenciana no existe un Gobierno de coalición entre PP y Vox, sino un acuerdo parlamentario que ha permitido adelante las cuentas. En Extremadura, ambas formaciones comparten el Ejecutivo y la prioridad nacional figura expresamente en su pacto. Este documento ya supone un compromiso político, pero trasladarlo a requisitos exigibles requiere su incorporación a la legislación o su desarrollo mediante la normativa correspondiente.

La ley de renta básica

El PP sostiene, no obstante, que el arraigo ya está presente en algunas prestaciones autonómicas y pone como ejemplo la Renta Extremeña Garantizada. Su ley exige estar empadronado y residir de manera efectiva en Extremadura durante al menos los seis meses anteriores a la solicitud. También permite acreditar un año de residencia, continuada o interrumpida, dentro de los cinco años previos. Este requisito ya figuraba en la normativa aprobada durante los anteriores gobiernos socialistas.

La antigua Renta Básica Extremeña de Inserción, aprobada en 2014 era incluso más exigente y requería un año previo de empadronamiento y residencia.

La tesis del PP resulta válida si emplea "arraigo" como sinónimo de residencia previa. La regulación actual, sin embargo, no recoge todo el criterio reforzado acordado con Vox: no valora la trayectoria laboral y de cotización, la permanencia en España o la contribución al sistema como condiciones de acceso o elementos de preferencia.

Vox reivindica su influencia

Vox sin embargo, sí reivindica su impronta en las cuentas. Su portavoz parlamentario adjunto, Álvaro Sánchez Ocaña, destaca el aumento de uno a dos millones de las ayudas a la natalidad, los 20 millones para iniciar el regadío de Tierra de Barros, el fondo de compensación agraria y la reducción «al mínimo legal» de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

También atribuye a su formación las enmiendas aprobadas en Agricultura y Familia, las dos consejerías dirigidas por Vox. Entre ellas cita el refuerzo de los seguros agrarios, especialmente para el sector cerecero, y los fondos para el relevo generacional en el campo, que se detraen de los colectivos ecologistas.

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"La presencia de Vox en el gobierno se manifiesta y es palpable desde el minuto uno", sostiene el diputado. Esa influencia, sin embargo, todavía no se ha traducido en el desarrollo legal de la prioridad nacional, que continúa dentro del pacto político a la espera de una reforma normativa que concrete cómo y sobre qué recursos se aplicará. La siguiente oportunidad para trasladar este compromiso a la legislación autonómica llegará con los Presupuestos de 2027, que ya están en fase de elaboración y deben registrarse en octubre en la Asamblea de Extremadura.