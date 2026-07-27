La región se encuentra en alerta máxima por incendios, con 211 localidades en peligro extremo

Extremadura afronta este lunes una jornada de riesgo muy elevado de incendios forestales en un contexto especialmente complicado, marcado por los grandes fuegos que están arrasando miles de hectáreas en las provincias de Ávila y Madrid. La sucesión de incendios de los últimos días mantiene en alerta a los servicios de emergencia y obliga a extremar las precauciones ante unas condiciones meteorológicas muy favorables para la propagación de las llamas.

En la región, este domingo únicamente se declaró un incendio forestal en el término municipal cacereño de Garcíaz, que quedó posteriormente controlado. Más difícil fue la jornada del viernes, cuando un fuego en Cuacos de Yuste obligó a desalojar de manera preventiva un campamento en el que se encontraban 16 menores. También se declaró otro incendio en un paraje de Arroyo de la Luz, mientras que el suceso más grave se produjo en el polígono industrial El Prado de Mérida, donde las llamas calcinaron una veintena de vehículos.

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El riesgo de incendios forestales alcanza este lunes niveles especialmente elevados en la región. Un total de 211 municipios se encuentran en peligro extremo y otros 151 presentan un riesgo muy alto, según el índice elaborado por la Junta de Extremadura y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El color rojo domina buena parte del mapa regional, especialmente en amplias zonas del oeste, el centro y el sur de Extremadura. Las 24 localidades que no están incluidas en los dos niveles de mayor peligrosidad aparecen clasificadas con riesgo alto, por lo que ninguno de los 386 municipios recogidos en la relación se encuentra en niveles moderado, bajo o muy bajo.

Peligro extremo

Entre las localidades con peligro extremo figuran Badajoz, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Zafra, Coria, Montijo, Moraleja, Jerez de los Caballeros, Castuera y Arroyo de la Luz. También están en esta categoría numerosas poblaciones de las comarcas de Sierra de Gata, la penillanura cacereña, Tierra de Barros, La Serena y el sur de la provincia pacense.

El nivel muy alto afecta, entre otros municipios, a Plasencia, Don Benito, Villanueva de la Serena, Navalmoral de la Mata, Miajadas, Olivenza, Guadalupe, Hervás, Jaraíz de la Vera, Jarandilla de la Vera, Pinofranqueado, Caminomorisco y Cuacos de Yuste.

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La previsión mantiene un escenario complicado durante los próximos días. Los mapas correspondientes al martes 28 y al miércoles 29 continúan mostrando una amplia extensión del nivel extremo, aunque con algunas variaciones en las zonas orientales y del norte de la comunidad autónoma.