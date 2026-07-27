El SES recomienda el uso de mascarilla en Extremadura por el humo de los grandes incendios

El Servicio Extremeño de Salud (SES) recomienda extremar las precauciones y utilizar mascarilla, especialmente en el caso de las personas sensibles, ante la presencia en Extremadura del humo procedente de los grandes incendios que afectan a zonas próximas de Castilla-La Mancha y Ávila.

La masa de humo comenzó a percibirse con claridad este domingo en las comarcas cacereñas más próximas a los límites autonómicos. Campo Arañuelo, La Vera, Los Ibores y Las Villuercas amanecieron cubiertas por una neblina, mientras que en los puntos más cercanos a los incendios también se apreciaba el olor a quemado.

A lo largo de la jornada, las corrientes de aire fueron desplazando el humo hacia el interior de la comunidad autónoma. La bruma llegó a apreciarse incluso en Cáceres capital, donde este lunes permanece visible y el olor a humo se percibe en diferentes puntos de la ciudad.

Una niebla de humo envuelve este lunes la ciudad. / P. P.

El mapa de IQAir Earth refleja un empeoramiento de la calidad del aire en buena parte del centro y el oeste peninsular. Varias zonas próximas a los grandes incendios aparecen en rojo, una categoría considerada perjudicial para la población, mientras que sobre amplias áreas de Extremadura predominan los tonos naranjas, que indican una calidad del aire perjudicial para los colectivos vulnerables. La situación aconseja extremar las precauciones, especialmente entre mayores, menores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

El humo se ha extendido desde las comarcas del este y el noreste de la provincia hacia otras zonas de Extremadura, aunque su intensidad y el olor varían en función de la cercanía a los focos y de las corrientes de aire.

Uso de mascarilla

Ante la persistencia del humo, el SES aconseja reducir la exposición, principalmente entre las personas de mayor edad y otros colectivos especialmente vulnerables. El Ministerio de Sanidad recomienda que, cuando sea imprescindible salir al exterior en presencia de humo o ceniza, se utilice preferiblemente una mascarilla FFP2 o N95, además de gafas cuando sea posible para evitar la irritación ocular.

También conviene evitar el ejercicio físico intenso al aire libre, ya que aumenta la cantidad de aire y partículas que se inhalan. Mientras persistan la bruma y el olor, se recomienda permanecer en espacios interiores, cerrar puertas y ventanas y limitar la entrada de aire procedente del exterior.

En las viviendas con sistemas de climatización debe emplearse, siempre que sea posible, el modo de recirculación. También se aconseja evitar actividades que empeoren la calidad del aire interior, como fumar, encender chimeneas o estufas de leña y realizar tareas que levanten el polvo depositado.

Grupos vulnerables

La precaución debe ser mayor entre personas mayores, menores, embarazadas y pacientes con asma, EPOC, enfermedades cardiovasculares u otras patologías previas. El humo puede provocar irritación de ojos, nariz y garganta, tos, dificultad respiratoria, opresión en el pecho, taquicardia, mareos o dolor de cabeza.

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Ante una dificultad importante para respirar, dolor en el pecho, palpitaciones, confusión o un empeoramiento de una enfermedad respiratoria previa, se debe solicitar asistencia sanitaria. Sanidad aconseja además consultar regularmente el índice de calidad del aire antes de ventilar la vivienda o realizar actividades en el exterior