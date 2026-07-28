APAMEX alerta de plazas y señales para personas con movilidad reducida que incumplen la normativa en Extremadura

La asociación APAMEX ha puesto en marcha una campaña dirigida a los ayuntamientos de Extremadura para mejorar la ejecución de las plazas de aparcamiento reservadas a personas con movilidad reducida. La iniciativa surge ante las continuas quejas de usuarios que encuentran espacios que, pese a estar señalizados como accesibles, no pueden utilizarse con seguridad o autonomía.

La entidad ha remitido a todos los consistorios de la región un dossier que reúne las condiciones que deben cumplir estas plazas conforme a la Orden TMA/851/2021 y al Decreto 135/2018, que desarrolla el reglamento de la Ley de Accesibilidad de Extremadura.

A diferencia de las campañas habituales, dirigidas a concienciar a los conductores para que no ocupen indebidamente estos estacionamientos, APAMEX ha decidido centrar ahora el mensaje en los responsables municipales. Su objetivo es que las nuevas intervenciones urbanas se ejecuten correctamente y que se revisen aquellas plazas ya existentes que presentan deficiencias.

Uno de los problemas más frecuentes es la ausencia de una zona de transferencia, el espacio lateral o trasero que permite a una persona usuaria de silla de ruedas entrar y salir del vehículo. La asociación también denuncia plazas sin conexión con un paso de peatones o sin un vado que permita acceder desde el estacionamiento hasta un itinerario peatonal accesible.

Señales contrarias a la norma

APAMEX advierte además de que todavía se utilizan señales verticales con palabras y expresiones desactualizadas y contrarias a la normativa. Algunas de ellas, además de resultar ofensivas para las personas con discapacidad, pueden dificultar la imposición de sanciones a quienes ocupan las plazas sin autorización.

El documento remitido a los municipios detalla las diferentes configuraciones posibles: aparcamientos en perpendicular a la acera, plazas en línea, accesos compartidos y conexiones mediante pasos de peatones o itinerarios a nivel de acera.

La entidad recuerda que los ayuntamientos pueden recurrir gratuitamente al asesoramiento de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (OTAEX). Este servicio presta apoyo tanto para resolver dudas sobre la normativa como para determinar la ubicación y el diseño más adecuados de las plazas reservadas.