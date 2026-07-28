Aparcar sobre vegetación seca puede terminar en tragedia: las recomendaciones de los bomberos forestales

Los bomberos forestales extremeños han recordado, a través de sus redes sociales, la importancia de seguir una serie de indicaciones para prevenir posibles incendios, especialmente durante épocas de altas temperaturas y mayor riesgo de propagación del fuego en zonas con vegetación seca.

Este mensaje va dirigido, sobre todo, a los conductores, para recordar el riesgo que supone estacionar sobre zonas de hierba seca, pastos o rastrojos. En este sentido, recomiendan elegir siempre superficies seguras como el asfalto o terrenos sin vegetación, evitando áreas donde la parte inferior del vehículo pueda estar en contacto con esta vegetación.

Los profesionales explican que el sistema de escape de los vehículos alcanza temperaturas muy elevadas incluso con el motor apagado, y que este calor puede provocar el inicio de un fuego en el pasto seco. Por este motivo, es aconsejable inspeccionar el terreno antes de aparcar, mantener alejado los restos vegetales de la parte inferior del coche y comprobar que no haya elementos atrapados cerca del escape.

CEPEI Badajoz

Asimismo, destacan la importancia de la precaución al detenerse en zonas rurales, espacios naturales o márgenes de caminos y carreteras que tengan abundancia de vegetación seca, y de respetar las recomendaciones y restricciones establecidas durante las épocas de mayor riesgo de incendios.

Ante cualquier indicio de fuego o humo, recuerdan que es aconsejable alejarse de la zona inmediatamente y avisar a las autoridades pertinentes, al 112.

Compartir esta información es clave para ayudar a concienciar a otros conductores sobre la importancia de estacionar en zonas seguras, ya que un incendio puede propagarse en cuestión de minutos, poniendo en peligro el entorno, el vehículo y a las personas.

Incendio en el Prado en Mérida

Cabe recordar que el pasado viernes 24 de julio, se produjo un incendio en el polígono industrial El Prado en Mérida, con origen en uno de los vehículos estacionados en las inmediaciones del polígono, que se propagó a los vehículos situados alrededor y a la vegetación existente en los solares cercanos.

El Alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha reclamado más servicios, infraestructuras y dotaciones para reforzar los trabajos selvícolas preventivos en la ciudad. Estas declaraciones que han sido replicadas por el Grupo Popular del Ayuntamiento que consideran "inadmisible" que se pretenda justificar una falta de medios cuando existe una necesidad pública y el ayuntamiento dispone de recursos económicos para solventarla. Y la prevención de los incendios, han señalado, no empieza cuando ya está declarado, sino con una planificación, limpieza y mantenimiento de las zonas.