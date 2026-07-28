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Loterías y apuestas

La Bonoloto deja en Almendralejo más de 38.000 euros

La Primitiva eleva hasta los 47 millones de euros el bote del próximo sorteo

Aministración número 4 de Almendralejo

Aministración número 4 de Almendralejo / Loterías y apuestas

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E. P. E.

La Bonoloto ha dejado este lunes en Almendralejo un premio de 38.410,45 euros. El boleto, acertante de segunda categoría -cinco números más el complementario-, fue validado en la Administración de Loterías número 4, situada en el número 12 de la avenida de la Paz.

El de la localidad pacense es uno de los cuatro boletos premiados en esta categoría. Los otros tres fueron sellados en dos administraciones de Madrid y en un despacho receptor de Alicante. Cada uno de sus propietarios recibirá 38.410,45 euros.

La Administración número 4, en la avenida de La Paz.

La Administración número 4, en la avenida de La Paz. / Loterías y apuestas

La combinación ganadora de la Bonoloto ha estado formada por los números 20, 33, 35, 42, 15 y 48, con el 04 como complementario y el 6 como reintegro. La recaudación del sorteo ha ascendido a 2.442.411 euros.

No se han registrado boletos acertantes de primera categoría, por lo que el bote se acumulará para el siguiente sorteo. Un único ganador de los seis números podría llevarse entonces 1,8 millones de euros.

Bote millonario

Tampoco ha habido acertantes de categoría especial ni de primera categoría en el sorteo de La Primitiva celebrado este lunes. El fondo acumulado se pondrá en juego en la próxima jornada, cuando un único acertante de categoría especial podría ganar 47 millones de euros.

La combinación ganadora ha sido la compuesta por los números 19, 38, 12, 23, 31 y 47, con el 02 como complementario y el 1 como reintegro. El Joker ha correspondido al número 5.447.425.

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Sí se ha registrado un boleto acertante de segunda categoría, validado en San Lorenzo de El Escorial, en Madrid. Su propietario recibirá un premio de 125.100,11 euro

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