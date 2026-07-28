El campo sostiene el empleo en Extremadura durante el segundo trimestre del año

Extremadura ganó 4.700 ocupados entre abril y junio de este año en comparación con el trimestre anterior, y su mercado laboral recuperó gran parte del camino que había retrocedido en los primeros tres meses del año, que se saldaron con 5.200 empleos menos. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha dado a conocer este martes los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativos al segundo trimestre, que deja el total de personas trabajando en la región en 435.500, mientras que el desempleo se incrementa en 600, hasta las 66.300. En el primer caso es el dato más elevado de la serie para este tramo del año; en el segundo, la menor cifra desde la de 2007.

Evolución del número de ocupados en Extremadura (Líneas)

El segundo trimestre suele ser agradecido para el empleo por el impacto en el turismo y la hostelería de las vacaciones de Semana Santa, que normalmente coinciden en este periodo, y por el adelanto de las contrataciones para el verano o el inicio de las campañas agrícolas. Solo estas últimas parecen haber contribuido en esta ocasión a sostener los datos en positivo, después de que la agricultura ganara en estos tres meses 9.300 empleados. Por el contrario, el sector servicios, que en todo el país sumó casi cuatrocientos mil nuevos puestos, en Extremadura contabilizó 4.300 trabajadores menos, a pesar de que la Semana Santa se desarrolló en su mayor parte en abril. También bajó la ocupación en la construcción, con setecientos empleos menos, y en la industria se incrementó en trescientos.

Gráfico que muestra el número de parados en Extremadura.

Exceptuando 2020, cuando las estadísticas del segundo trimestre recogieron la mayor parte del efecto del confinamiento por el covid, la de este año es la menor ganancia de empleo en estos meses desde 2012, todavía transitando la gran recesión, cuando se destruyeron 8.700 empleos. La tasa de paro marcó el 13,22%, la menor desde el trimestre final de 2006, y los hogares con al menos un activo en los que todos sus miembros están en paro se situaron en 22.400, cuatrocientos menos que en el primer trimestre. La población activa volvió a superar el medio millón de personas (501.900), tras subir en 5.300.

Evolución de la población activa en Extremadura (Líneas)

A nivel nacional, la ocupación creció en 486.000 personas y se situó en la cifra récord de 22.779.000, mientras que el paro descendió en 213.300 personas (Extremadura fue una de las únicas cuatro regiones en las que aumentó), hasta un total de 2.495.300, lo que volvió a situar la tasa de paro por debajo del 10% (9,87%).