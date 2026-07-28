La conexión Zafra-Jerez de los Caballeros avanza con la licitación del proyecto de tres carriles.

Nuevo paso para mejorar la conexión entre Zafra y Jerez de los Caballeros por carretera. Descatada ya la autovía completa que se proyectó inicialmente, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes la contratación de los servicios de asistencia técnica para redactar los proyectos de construcción de los tramos de tres carriles y las variantes de Burguillos del Cerro y Brovales, por un importe de 1,64 millones de euros.

El acuerdo no supone todavía la licitación de las obras, sino la contratación de los documentos técnicos necesarios para definirlas. Los adjudicatarios deberán elaborar las memorias, los planos, los pliegos, los presupuestos y toda la documentación técnica y ambiental requerida para aprobar posteriormente los proyectos y contratar su ejecución. "Es el paso previo a la licitación de una infraestructura estratégica para todo el sur de Extremadura", ha destacado el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista.

Tráfico pesado

La actuación convertirá determinados tramos ya existentes en una vía 2+1, con un carril para cada sentido y otro adicional que se alternará para facilitar los adelantamientos. Según la Junta, esta fórmula permitirá mejorar la capacidad y la seguridad vial del itinerario, además de reducir los tiempos de desplazamiento. "De esta manera damos respuesta a una reivindicación histórica de una comarca con una intensa actividad industrial, agroganadera y comercial", ha afirmado Bautista.

Según los datos ofrecidos por el vicepresidente, por esta carretera circulan cada día 359 vehículos pesados. La nueva infraestructura permitirá sacar parte del tráfico de los cascos urbanos y favorecerá la salida de mercancías desde uno de los principales polos industriales del sur de la provincia de Badajoz. "Sobre todo, supondrá un impulso para el tejido productivo e industrial de Jerez de los Caballeros, al mejorar su conexión con la A-66 y facilitar la salida de mercancías y los desplazamientos de toda la comarca", ha señalado.

La redacción de estos proyectos se integra en la denominada "solución mixta" diseñada por el actual Ejecutivo autonómico para conectar Jerez de los Caballeros con la A-66. La actuación se dividirá en dos grandes fases. La primera comprende la carretera 2+1 entre Jerez de los Caballeros y Alconera, dentro del corredor hacia Zafra. La segunda consistirá en una futura autovía desde Alconera hasta la A-66.

El contrato aprobado este martes corresponde a la conexión Jerez-Alconera, y se divide en tres lotes. El primero corresponde al tramo 1 de conversión en carretera 2+1, mientras que el segundo comprende la variante de Burguillos del Cerro y la denominada alternativa Sur 3. El tercer lote reúne el tramo 2 de conversión en carretera 2+1, la variante de Brovales, la alternativa Sur 1 y el tramo 3 de transformación en una vía de tres carriles.

De la autovía al tercer carril

La conexión entre Zafra y Jerez de los Caballeros arrastra dos décadas de anuncios y cambios de planteamiento. La actuación fue concebida inicialmente como la autovía autonómica EX-A3 y quedó recogida posteriormente en el Plan Estratégico de Infraestructuras de Extremadura 2016-2030.

Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. / Juntaex

El anterior Gobierno socialista descartó en 2019 que la construcción de una autovía completa resultara viable económicamente y optó por transformar varios tramos de las carreteras EX-101 y EX-112 mediante la fórmula 2+1. La entonces consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, defendió en 2021 que la carretera de tres carriles respondía a las necesidades reales de tráfico y suponía un "primer paso" para convertir el itinerario en autovía si el volumen de circulación llegaba a justificarlo.

El PP cuestionó aquel planteamiento desde la oposición. Su entonces diputado Víctor del Moral reprochó al Ejecutivo socialista que la autovía prometida se hubiera convertido "por arte de magia en un quiero y no puedo" y calificó este tipo de carreteras como "peligrosas e ineficaces".

El actual Gobierno popular mantiene ahora la vía 2+1 para una parte del corredor, aunque la combina con una futura autovía entre Alconera y la A-66. La solución cuenta, según la Junta, con el respaldo de alcaldes y empresarios de la comarca y ha sido validada por la Mesa Técnica de Expertos para las Infraestructuras en Extremadura. Los Presupuestos autonómicos de 2026 ya incorporaron partidas para avanzar en los proyectos de la vía 2+1 y en el estudio informativo del futuro enlace con la Autovía de la Plata, cuyo estudio informativo, según Bautista, podría estar finalizado a comienzos de 2027.