La Junta desplegará diez equipos para identificar a los alumnos con altas capacidades

Extremadura prepara la creación de dos equipos provinciales especializados para mejorar la detección, evaluación y atención educativa del alumnado con altas capacidades. La nueva estructura tendrá presencia en ocho ciudades y estará formada inicialmente por diez orientadores que prestarán apoyo a los centros, el profesorado y las familias.

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha publicado el proyecto de orden que regulará la creación y el funcionamiento de estos equipos. En este sentido, cabe destacar que la región cuenta actualmente con 885 estudiantes identificados con altas capacidades, según el último dato difundido por el Gobierno regional.

El proyecto, al que aludió este lunes la consejera de Educación, Sandra Valencia, contempla un equipo con sede principal en Badajoz y subsedes en Villanueva de la Serena, Zafra y Mérida. El segundo tendrá su sede en Cáceres y contará con subsedes en Coria, Plasencia y Navalmoral de la Mata. Cada uno tendrá ámbito provincial y prestará apoyo a los centros sostenidos con fondos públicos que impartan Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

La plantilla prevista estará formada por cinco orientadores en cada provincia. Las sedes principales de Badajoz y Cáceres dispondrán de dos profesionales, mientras que cada una de las seis subsedes contará con uno. La Administración podrá modificar el número de integrantes o incorporar otros perfiles profesionales en función de las necesidades que se detecten y de los recursos disponibles.

El periódico

Las subsedes compartirán espacio con los equipos generales de orientación educativa y psicopedagógica de cada zona. Sus profesionales formarán parte de pleno derecho del equipo provincial correspondiente y participarán en las reuniones de seguimiento y en la elaboración del plan anual de actuación.

Mejorar la detección

Los 885 estudiantes contabilizados son los que ya han sido identificados por el sistema educativo, una cifra que no incluye a quienes pueden tener altas capacidades pero todavía no han sido evaluados. Precisamente, uno de los principales objetivos de los futuros equipos será avanzar en la detección temprana y evitar que estos alumnos pasen desapercibidos durante su escolarización.

La propia documentación elaborada por la Junta para tramitar la orden señala que, al aplicar a la población escolar extremeña el porcentaje de identificación utilizado por el Ministerio de Educación, podrían localizarse al menos 1.181 alumnos con altas capacidades en la comunidad. La comparación apunta a que todavía existiría un número relevante de estudiantes pendientes de identificar.

La futura red tratará también de unificar los criterios empleados en Extremadura para valorar a este alumnado. La orden parte de que las altas capacidades no constituyen una característica estática ni pueden analizarse solo a través del rendimiento académico o intelectual. En su desarrollo intervienen también factores emocionales, sociales, culturales y educativos, por lo que la respuesta deberá ajustarse a las características y necesidades individuales de cada estudiante.

Los equipos atenderán presencialmente las solicitudes de intervención, participarán en las evaluaciones psicopedagógicas y recogerán sus conclusiones en informes especializados. También informarán y orientarán al profesorado y a las familias sobre las medidas educativas más adecuadas para cada caso.

Entre sus funciones se encontrará participar en evaluaciones de contraste cuando existan dudas sobre la identificación de un estudiante y analizar, junto con los servicios de orientación, medidas específicas como la ampliación curricular o la flexibilización de la escolarización.

Peticiones desde los centros

Los colegios, institutos y servicios de orientación podrán solicitar la intervención de los equipos mediante un formulario específico. En el caso de los centros educativos, la petición tendrá que ser cumplimentada por la dirección con la colaboración de los profesionales de orientación y deberá incorporar la autorización de la familia.

Santi García

La Unidad de Atención al Alumnado con Altas Capacidades de Extremadura será la encargada de recibir y registrar las solicitudes. Posteriormente, las distribuirá entre los equipos y las subsedes correspondientes de acuerdo con la organización territorial establecida.

Esta unidad, creada de forma experimental en 2024, mantendrá una coordinación directa con los dos equipos provinciales. También gestionará y actualizará las redes de docentes y orientadores de referencia en altas capacidades que ya funcionan en algunos centros educativos.

Formación y apoyo especializado

Los equipos ofrecerán asesoramiento especializado a los servicios de orientación, tutores, equipos docentes, profesorado de apoyo, Inspección Educativa y centros. El objetivo es que la respuesta proporcionada al alumnado sea coherente en toda la comunidad y no dependa del municipio o del centro en el que estudie.

Los profesionales diseñarán además actividades de formación y sensibilización dirigidas al conjunto de la comunidad educativa. Estas actuaciones abordarán las características del alumnado con altas capacidades, la respuesta que necesita y las dificultades que pueden aparecer en los ámbitos escolar, social, emocional y familiar.

La red colaborará igualmente en los planes de orientación académica y profesional para acompañar a estos estudiantes en la toma de decisiones. También podrá participar en investigaciones y proyectos desarrollados con universidades e instituciones de enseñanza superior, especialmente en programas de enriquecimiento y mentoría para alumnos de Secundaria.

Educación justifica la creación de estos equipos por la necesidad de contar con un asesoramiento psicopedagógico especializado, mejorar la identificación y establecer criterios comunes de intervención. La estructura, sin embargo, continuará siendo una propuesta hasta que concluya la tramitación y la orden sea aprobada y publicada definitivamente.