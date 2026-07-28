Extremadura amplía las ayudas 500 euros por nacimiento y extiende el cheque guardería a los menores de un año

La Junta de Extremadura ampliará el alcance de las ayudas de 500 euros a la natalidad para facilitar el acceso de las familias residentes en pedanías y entidades locales menores. Además, extenderá el cheque guardería de 200 euros mensuales a los menores de un año y elevará al 100% la jornada de los auxiliares técnicos cuidadores y los intérpretes de lengua de signos.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes una convocatoria de un millón de euros para fomentar la natalidad y apoyar a las familias residentes en el medio rural. La ayuda consistirá en un pago único de 500 euros por cada nacimiento, adopción o guarda con fines de adopción.

La cuantía se mantiene respecto a la convocatoria anterior, pero se amplían las posibilidades de acceso. Las familias residentes en pedanías y entidades locales menores podrán solicitarla atendiendo a la población concreta de su núcleo, con independencia del número total de habitantes del municipio matriz.

De este modo, podrán beneficiarse familias que hasta ahora quedaban excluidas porque se computaba la población conjunta del término municipal. La ayuda está dirigida a quienes residan en núcleos de menos de 3.000 habitantes y no establece límites de renta, un requisito que la Junta eliminó en 2025.

Según ha explicado el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Abel Bautista, la medida pretende ayudar a afrontar los gastos derivados de la llegada de un hijo y contribuir a fijar población en los pueblos extremeños. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2026.

Cheque guardería desde los cero años

El Ejecutivo autonómico ha autorizado también una nueva convocatoria de 6,4 millones de euros para financiar la escolarización durante el primer ciclo de Educación Infantil en el curso 2026-2027. Las familias podrán recibir 200 euros mensuales para sufragar la asistencia a centros públicos o privados autorizados de Extremadura.

La principal novedad es la incorporación del alumnado del primer curso del ciclo, de cero a un año. La convocatoria correspondiente al curso 2025-2026 se limitaba al segundo y tercer curso, mientras que con la nueva se cubre ya toda la etapa de cero a tres años.

Los pequeños alumnos de la guardería cuidando sus gusanos de seda / Cedida

Las familias podrán elegir el centro que deseen. En el caso de las guarderías privadas que no cuenten con autorización de la Consejería de Educación, la Secretaría General de Igualdad convocará otra línea de ayudas de 200 euros mensuales para cubrir la asistencia.

Las solicitudes podrán presentarse mediante el sistema de administración electrónica y a través de la plataforma educativa Rayuela, una novedad con la que la Administración autonómica pretende facilitar y agilizar su tramitación.

Mejoras para cuidadores e intérpretes

El Consejo de Gobierno ha aprobado igualmente la modificación de la relación de puestos de trabajo del personal laboral de la Consejería de Educación y Formación Profesional para que los auxiliares técnicos cuidadores y los intérpretes de lengua de signos desarrollen el 100% de su jornada laboral diaria a partir del curso 2026-2027.

La medida afectará a 403 puestos de ATE-cuidador y 36 de intérprete de lengua de signos. Según Bautista, estos profesionales realizaban el 80% de la jornada al comienzo de la legislatura, porcentaje que posteriormente se elevó al 90% y que alcanzará ahora el 100%.

Además, se crearán 49 puestos de ATE-cuidador y otros dos de intérprete de lengua de signos. La Junta sostiene que ambos colectivos son esenciales para atender al alumnado con necesidades educativas especiales, fomentar su autonomía personal y garantizar su acceso al currículo y su plena inclusión.