Guillermo Gracia, Medalla de Extremadura: "Estoy súper orgulloso, es el premio más grande de la comunidad y lo recibiré junto a Pedro Porro"

La Medalla de Extremadura reconoce la trayectoria de Guillermo Gracia Núñez, uno de los grandes nombres de la natación adaptada española. Con solo 22 años, el nadador cacereño acumula 27 títulos mundiales, numerosos campeonatos de Europa y España y récords nacionales e internacionales, pero su historia va más allá de las medallas, es también la de un deportista que ha convertido el esfuerzo y la constancia en una forma de demostrar que no hay límites.

Tras el resultado de la Comisión de Valoración, que le ha concedido una de sus dos medallas, Gracia ha recibido la noticia por sorpresa. "Cuando he abierto el WhatsApp no esperaba ese mensaje, era para mí y estoy súper contento y muy orgulloso", cuenta a este diario. Agradece el apoyo de todas las personas que han hecho posible el reconocimiento y reconoce la importancia de recibir la máxima distinción de Extremadura. "Es el premio más grande que concede la comunidad y además voy a estar con Pedro Porro y Sanguijuelas del Guadiana", dice ilusionado.

En el agua desde los tres meses

Su relación con la natación comenzó prácticamente desde sus primeros meses de vida. "Empecé con tres meses con estimulación, empecé con un grupo a nadar y hasta ahora", recuerda. Su primer gran momento competitivo llegó con 13 años, cuando participó en su primer Campeonato de España en Dos Hermanas (Sevilla) y consiguió proclamarse campeón nacional. "Me gustó mucho", asegura sobre aquella experiencia que marcaría el inicio de una trayectoria llena de éxitos.

La presidenta de la Junta, María Guardiola, y el nadador Guillermo Gracia descubren la placa que da su nombre a la piscina olímpica de la Ciudad Deportiva de Cáceres / EUROPA PRESS

Actualmente entrena con el Club Natación Cáceres Los Delfines y compite internacionalmente representando a España. Además, compagina su faceta de deportista con su labor como técnico junto a los nadadores más pequeños de su club, trasladando a nuevas generaciones todo lo que él ha aprendido dentro y fuera de la piscina. Bautista ha destacado que Gracia constituye "un ejemplo de superación y de inclusión" y ha hecho suyo el lema con el que el nadador resume su manera de afrontar el deporte y la vida: "Mi capacidad es mayor que mi discapacidad".

Un mensaje sin límites

Pero si hay algo que define a Guillermo Gracia es el mensaje que lleva años transmitiendo en sus visitas a colegios y encuentros con jóvenes. "Que todo es posible, que luchen por sus sueños y hagan mucho deporte", resume. La Medalla de Extremadura reconoce también esa dimensión más allá de sus resultados deportivos: su papel como ejemplo de que la inclusión pasa por poner el foco en las capacidades.

A pesar de haber alcanzado una trayectoria extraordinaria, Guillermo todavía mantiene nuevos objetivos. "Me sigue motivando mejorar cada día y mi reto es ir a los Juegos Paralímpicos, me encantaría", afirma. Un sueño que continúa guiando sus entrenamientos y que demuestra que, para él, cada meta alcanzada abre la puerta a la siguiente.