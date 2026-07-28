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Incendios forestales

Activado el nivel 1 por un incendio forestal en Benquerencia de la Serena

La mayor parte de la región se encuentra en riesgo extremo y alto de incendios, en una jornada en la que las temperaturas pueden alcanzar los 40 grados

Imagen del incendio.

Imagen del incendio. / Plan Infoex

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Laura Alcázar

Laura Alcázar

Nuevo incendio forestal de nivel 1 en Extremadura después de dos jornadas relativamente tranquilas en la región. El fuego se ha declarado durante la mañana de este martes en el término municipal de Benquerencia de la Serena, en Badajoz.

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha activado el nivel 1 ante la posible afección del incendio a viviendas aisladas situadas en la zona.

En las labores de extinción participan dos unidades de bomberos forestales terrestres y una unidad helitransportada, además de un agente del Medio Natural y un técnico de extinción. Al dispositivo se han sumado también efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Badajoz.

Medios aéreos

El operativo cuenta además con un helicóptero y dos aviones, que trabajan para contener el avance de las llamas y apoyar desde el aire las tareas que se desarrollan sobre el terreno.

El incendio se ha originado en una jornada marcada por el riesgo alto y extremo de incendios forestales en buena parte de Extremadura. Las temperaturas pueden alcanzar este martes los 40 grados en algunos puntos de la comunidad ante la llegada de una nueva ola de calor.

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Mapa del riesgo de incendos para lunes, martes y miércoles.

Mapa del riesgo de incendos para este lunes, martes y miércoles / Aemet

Este nuevo fuego se produce después de que el incendio declarado el domingo en Garcíaz, en la provincia de Cáceres, quedara controlado. Los servicios de extinción permanecen desplegados en Benquerencia de la Serena y pendientes de su evolución.

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