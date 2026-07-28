El PSOE de Extremadura pide bajar al 10% la franquicia del seguro agrario ante los efectos del cambio climático

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha anunciado este martes una propuesta para revisar y actualizar los seguros agrarios con el objetivo de adaptarlos a los nuevos retos que plantea el cambio climático, especialmente en cultivos estratégicos para la región como el tomate. Se trata de una enmienda al Presupuesto General de Extremadura (PGEx) para 2026 orientada a modificar el sistema de seguros agrarios y que plantea reducir la franquicia de los Agroseguros del 20 al 10%. De esta manera, los productores podrán acceder antes a las indemnizaciones cuando sufran mermas de producción derivadas de fenómenos asociados al cambio climático.

Sánchez Cotrina ha presentado esta propuesta durante una visita a la Sociedad Cooperativa Tomalia en Santa Amalia y a varias explotaciones de tomate en Miajadas, con motivo del inicio de la campaña del tomate para industria. Productores y empresas transformadoras le han trasladado su preocupación por una posible reducción de la cosecha de entre el 10 y el 30% debido a las elevadas temperaturas.

"La propuesta es una apuesta por la agricultura de nuestra tierra", asegura el socialista, que quiere trasladar "confianza al sector, también empuje, ayuda y colaboración". "Ya sabemos que tenemos a negacionistas del cambio climático en el propio gobierno", ha continuado Álvaro Sánchez Cotrina, que ha agregado que las propuestas del PSOE "no van a ser escuchadas" cuando "precisamente tenemos a gente en las portavocías de los gobiernos diciendo que 'calor ha hecho toda la vida'", de manera que no se van a poder asumir aquellas nuevas cuestiones que pone "encima de la mesa" la ciencia.

Una garantía para los agricultores

El dirigente socialista ha señalado que la enmienda al articulado que propone su partido pretende que la Junta de Extremadura sea "propositiva" ante el Gobierno central para modificar las condiciones de estos seguros y mejorar la protección de los agricultores ante una disminución de los rendimientos. "Nos da igual quién gobierne. Lo hacemos porque entendemos que tiene que ser una garantía para los agricultores de nuestra región", ha asegurado Sánchez Cotrina, quien ha avanzado que el PSOE también reclamará esta medida al Ejecutivo central.

"Nosotros vamos a seguir defendiendo con vehemencia los principios que entendemos que hacen que se arraigue la gente al territorio y que territorios productivos como Miajadas, como Santa Amalia, un pueblo muy importante en nuestra región, pueda seguir adelante", ha resaltado.

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Otra enmienda al presupuesto presentada por el PSOE está relacionada con su polígono industrial, en relación al cual va a haber un acuerdo de un colector entre la Diputación de Badajoz, la Junta de Extremadura y el propio ayuntamiento que le dé soluciones al polígono industrial de Santa Amalia, de ahí que sí que tengan "mayor confianza" con esta propuesta al haber "ya" un acuerdo institucional. "No hacemos política de ruido, hacemos política seria que ayude a la gente", ha concluido.