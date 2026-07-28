PSOE y Junta se enzarzan por la ausencia de mujeres en las Medallas de Extremadura

La ausencia de mujeres entre las personas distinguidas con las Medallas de Extremadura 2026 ha abierto una nueva polémica política entre el PSOE y la Junta. Los socialistas sostienen que los reconocimientos de este año no reflejan la diversidad de la sociedad extremeña y acusan al Gobierno de María Guardiola de haber preferido dejar una distinción vacante antes que concedérsela a una mujer. El Ejecutivo autonómico replica que ha cumplido "escrupulosamente" el procedimiento previsto y que ninguna candidatura puede prosperar sin obtener la mayoría absoluta de la Comisión de Valoración.

La portavoz de Igualdad del Grupo Socialista en la Asamblea, Raquel Medina Nuevo, ha felicitado en primer lugar a las personas y entidades galardonadas: el futbolista Pedro Porro, el presidente de Fundación Triángulo José María Núñez Blanco, el nadador Guillermo Gracia y el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, reconocido por su trayectoria y su aportación al patrimonio cultural de la comunidad.

Guillermo Gracia, Pedro Porro, José María Núñez y el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida recibirán las Medallas de Extremadura. / EPE

Medina ha precisado que la crítica socialista no cuestiona los méritos de los premiados, sino que se dirige contra una selección en la que no aparece ninguna mujer. "Estas medallas no representan a la sociedad extremeña porque en ellas no aparece ninguna mujer. Extremadura está llena de mujeres que, con su trabajo, su talento y su compromiso, han contribuido decisivamente al progreso de nuestra tierra y merecen el máximo reconocimiento institucional", ha afirmado.

Las propuestas que no salieron adelante

El PSOE asegura que durante la tramitación de las candidaturas presentó diferentes alternativas para que alguna mujer fuera reconocida con la máxima distinción de la comunidad. Ninguna de esas propuestas obtuvo finalmente los apoyos necesarios. Los socialistas ponen especialmente el foco en que una de las medallas haya quedado sin adjudicar. "Lo más grave es que, entre conceder una Medalla de Extremadura a una mujer o dejar esa distinción vacante, el Gobierno de Guardiola ha optado por dejarla desierta", ha denunciado Medina.

A juicio del PSOE, la decisión supone "un nuevo ataque al reconocimiento de las mujeres y a la igualdad". El grupo reclama explicaciones a la presidenta de la Junta y pide conocer por qué no prosperó ninguna de las candidaturas femeninas planteadas durante el proceso.

PI STUDIO

Los socialistas consideran que las Medallas de Extremadura deben ofrecer una imagen representativa de la comunidad y reconocer las aportaciones realizadas desde todos los ámbitos de la sociedad. En este sentido, recuerdan el papel desempeñado por mujeres extremeñas en la vida política, económica, cultural, científica y social de la región.

Para el PSOE, dejar fuera por completo a las mujeres impide que los reconocimientos reflejen la realidad de Extremadura. También cuestiona que se mantuviera una medalla vacante cuando, según sostiene, existían candidaturas femeninas con méritos suficientes para recibirla.

La Junta niega una decisión unilateral

La respuesta del Ejecutivo autonómico no se ha hecho esperar. La Junta lamenta que el PSOE convierta el máximo reconocimiento de la comunidad en un motivo de confrontación política y defiende que la concesión de las medallas no depende de una decisión unilateral del Gobierno regional.

Según ha explicado la Administración autonómica, las candidaturas son examinadas por una Comisión de Valoración y necesitan obtener el respaldo de la mayoría absoluta de sus integrantes para ser aprobadas. El Ejecutivo sostiene que este procedimiento se ha aplicado sin excepciones y conforme al decreto que regula las distinciones.

Por ello, la Junta rechaza que pudiera conceder directamente una medalla a alguna de las candidaturas femeninas que no alcanzaron los votos requeridos. Alterar ese resultado, afirma, habría supuesto ignorar la decisión de la comisión y generar un agravio frente al resto de propuestas que tampoco consiguieron la mayoría necesaria.

El Gobierno regional insiste en que el procedimiento se ha cumplido "escrupulosamente" y que la ausencia de mujeres no puede atribuirse a una elección discrecional de María Guardiola o de su Ejecutivo, sino al resultado de las votaciones celebradas en el órgano encargado de valorar las candidaturas.

La Junta considera además "profundamente injusto" que la polémica política pueda proyectar dudas sobre el mérito de las personas y la institución reconocidas este año. El Ejecutivo reivindica las trayectorias de Pedro Porro, José María Núñez Blanco, Guillermo Gracia y el Museo Nacional de Arte Romano y pide que sus distinciones no queden eclipsadas por el enfrentamiento entre partidos.

Más duro ha sido el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, al calificar de “mentira y vergüenza” la acusación del PSOE hacia la Junta sobre la decisión de dejar desierta una de las medallas de Extremadura. Ha insistido en que no ha habido una tercera candidatura que haya obtenido la mayoría absoluta de votos por parte de los miembros de la comisión y ha denunciado que se quiera "manchar el nombre de las medallas". "Es una vergüenza que el PSOE, que han estado contratando a señoritas a través de empresas públicas, utilice el argumento de las mujeres”, ha concluido.