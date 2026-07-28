El PSOE propone un plan de 8 millones para blindar los pueblos extremeños ante los incendios y el PP lo tacha de "papel mojado"

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este martes en la Asamblea de Extremadura un plan extraordinario dotado con 8 millones de euros para reforzar la seguridad de los municipios situados en zonas de alto riesgo. Los populares han respondido a la propuesta calificándola de "papel mojado", y acuan a la oposición de buscar únicamente "el titular" a costa de los grandes incendios forestales.

El proyecto socialista plantea actuar de forma inmediata en alrededor de un centenar de municipios mediante trabajos de desbroce y eliminación de vegetación en los perímetros urbanos. Las actuaciones consistirían en crear fajas de protección de entre 50 y 100 metros de anchura para dificultar que los incendios alcancen los cascos urbanos.

El PSOE señala que cada localidad podría disponer de una dotación aproximada de unos 100.000 euros, aunque el presupuesto global anunciado es de 8 millones, por lo que la cuantía final dependería del número de municipios seleccionados y del reparto concreto de los fondos. El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha defendido que el plan responde a una emergencia de protección civil provocada por unos incendios cada vez más virulentos y difíciles de controlar. "Cuando llega un megaincendio, lo primero que hay que proteger es la vida de la gente", ha afirmado.

Según Cotrina, la Junta dispone de las competencias, los recursos y los mecanismos legales necesarios para ejecutar estas actuaciones mediante contratación de emergencia. El dirigente socialista ha reclamado que los trabajos comiencen antes de que se produzcan nuevos grandes fuegos durante las próximas semanas.

Una medida extraordinaria

El PSOE insiste en que estas actuaciones no pretenden sustituir la planificación forestal que debe desarrollarse durante todo el año. La propuesta se plantea como una intervención excepcional y urgente para crear zonas de seguridad alrededor de los núcleos más vulnerables durante la actual campaña de alto riesgo.

Los socialistas también diferencian estas fajas de protección de los planes periurbanos mencionados por el PP. Según explican, su finalidad sería exclusivamente reducir el peligro inmediato para las viviendas y proteger la vida de los vecinos ante la posible llegada de un gran incendio. Cotrina ha definido el plan como "viable, razonable y ejecutable" y ha pedido al Ejecutivo autonómico que abandone la confrontación política. "Estamos hablando de proteger vidas y de reforzar la seguridad de los municipios extremeños", ha subrayado.

El PP habla de "oportunismo"

La respuesta del Grupo Parlamentario Popular ha llegado a través de su portavoz de Empleo y Trabajo, Isabel Cortés, quien considera que el PSOE ha presentado la iniciativa sabiendo que no podrá tramitarse durante el actual periodo de sesiones. Cortés ha asegurado que la propuesta "nace como papel mojado", ya que, según sostiene, su tramitación parlamentaria "caduca el viernes". "Hoy hemos vuelto a ver cómo el Partido Socialista vuelve a hacer oposición desde el titular, desde el oportunismo y desde los papeles mojados que no sirven para nada", ha declarado.

La diputada popular ha acusado al PSOE de aprovechar la preocupación provocada por los incendios para presentar una iniciativa sin recorrido parlamentario inmediato. Frente a ese planteamiento, ha defendido que la prevención no comienza durante la campaña de alto riesgo, sino que forma parte del trabajo desarrollado por la Junta durante todo el año.

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"Contamos con más inversión, más efectivos, más maquinaria y mejores condiciones laborales para los bomberos", ha afirmado Cortés. El PP contrapone así la planificación permanente del Ejecutivo autonómico al plan urgente registrado por los socialistas, que reclaman actuaciones inmediatas alrededor de los municipios con mayor riesgo.