Sindicatos, patronales y partidos ven luces y sombras en los datos de empleo

Extremadura ganó 4.700 ocupados en el segundo trimestre del año en comparación con el anterior, lo que sitúa la cifra en 435.500, mientras que el desempleo se incrementó en 600 personas, hasta 66.300. La ocupación subió un 1,10 % y el paro un 0,86 % respecto a marzo, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

“El dato de ocupación es histórico, pero no es menos cierto que estamos ante el segundo trimestre que menos empleo ha creado desde 2020. Se está ralentizando la creación de empleo en Extremadura y eso nos preocupa”, ha esgrimido el secretario de Política Institucional y Empleo de UGT Extremadura, Francisco Morcillo, a la hora de evaluar los datos. CCOO de Extremadura ha valorado positivamente la creación de 4.700 puestos de trabajo, pero ha matizado, en nota de prensa, “que el ritmo de generación de empleo es menor al nacional y que se trata, en su mayor parte, de empleo temporal y parcial de fácil destrucción cuando acabe el tirón veraniego”. CSIF en Extremadura se ha lamentado la pérdida de 800 puestos de trabajo en el sector público en la región, por lo que ha insistido en la urgencia de reforzar las plantillas de las distintas administraciones para garantizar la prestación de servicios de calidad.

La patronal aprecia «claros y oscuros»

El secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha reconocido que los datos “tienen claros y oscuros”. Para la patronal extremeña, el repunte trimestral del paro no es una buena señal, aunque matiza su magnitud. “Si lo comparamos con el mismo trimestre del año anterior, ahí sí hay una reducción significativa: son más de 12.600 personas las que han salido del desempleo”, ha aducido.

Desde la patronal CIEM se ha valorado “con cautela” la evolución reflejada por la estadística laboral, la cual arroja “un incremento de la ocupación y de la población activa, pero también del número de parados”. Por este motivo, esta entidad ha abogado “por trabajar desde el diálogo social para consolidar un mercado laboral más robusto”.

La Junta destaca la reducción interanual del paro

A juicio de la secretaria general de Empleo, María José Nevado, el aumento de la ocupación, la reducción interanual del paro en 12.600 personas y el descenso del desempleo de larga duración en 14.200 personas, un 37,4% menos que hace un año, “son tres datos que resumen la evolución del mercado laboral extremeño, con más empleo, menos paro y una fuerte reducción del desempleo de larga duración”. Igualmente, Nevado ha destacado que siete de cada diez nuevos empleos creados en la comunidad han sido ocupados por mujeres.

El PSOE advierte de la pérdida de población activa

Desde el PSOE, el diputado autonómico Aitor Vaquerizo ha lamentado que los datos pongan de manifiesto que Extremadura “no está siendo capaz de aprovechar el excelente momento económico que atraviesa nuestro país”. Asimismo, ha mostrado su preocupación por la pérdida de población activa en la región y por que Extremadura sea la comunidad que más activos pierde en términos interanuales, con 7.900 personas menos, de las que más de 5.000 son jóvenes de entre 20 y 35 años. “Sin los jóvenes y las jóvenes de nuestra región no puede haber futuro para el empleo ni para Extremadura”, ha advertido.

Unidas por Extremadura cuestiona la calidad del empleo

En esta línea, el diputado de Unidas por Extremadura, Francisco Llera, ha considerado que en la EPA hay “importantes indicadores negativos”. Entre ellos, ha destacado que el paro ha subido o que el desempleo ha aumentado “exclusivamente” entre las mujeres, hasta situar la tasa de desempleo en el 15,59%, y que “empeora también entre los jóvenes”, con una tasa de paro juvenil del 30,16%. No obstante, ha afirmado que “lo peor de todo es la calidad del empleo que se crea”, que es “muy precario”.

PP y Vox resaltan el récord de ocupación

La diputada del PP Isabel Cortés ha subrayado la cifra “histórica” de ocupación y que Extremadura tenga casi 20.000 parados menos respecto a la EPA del segundo trimestre de 2023. En su opinión, Extremadura sigue avanzando “con paso firme” con el Gobierno de María Guardiola. La portavoz de Vox, Inés Checa, ha hecho hincapié en que la cifra de 435.500 ocupados es la más elevada en un segundo trimestre desde que existen datos y ha apuntado que el aumento del paro se explica por la incorporación de 5.300 activos, frente a la subida de 4.700 ocupados. No obstante, ha remarcado que “Vox no oculta la realidad” de que el desempleo ha subido ligeramente.