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Espacios de salvaguarda

Estos son los 50 refugios climáticos de Extremadura que recoge el nuevo mapa estatal para protegerse del calor

La guía elaborada por el Ministerio de Transición Ecológica reúne espacios gratuitos en 31 municipios, la gran mayoría en Cáceres, desde sedes administrativas y museos hasta parques, bibliotecas, piscinas y centros tecnológicos

Centro de Interpretación El Péndere, en Santiago de Alcántara, dentro del Parque Natural Tajo Internacional, uno de los espacios que ya funcionan como refugios climáticos.

Centro de Interpretación El Péndere, en Santiago de Alcántara, dentro del Parque Natural Tajo Internacional, uno de los espacios que ya funcionan como refugios climáticos. / EPE

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Lola Luceño Barrantes

Lola Luceño Barrantes

Extremadura cuenta con 50 espacios identificados como refugios climáticos para ofrecer protección frente a episodios de temperaturas extremas. La relación, incorporada al mapa desarrollado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, abarca 31 municipios y está formada por edificios administrativos, centros culturales, museos, bibliotecas, parques y otras instalaciones públicas.

La distribución es muy desigual entre las dos provincias. Cáceres concentra 44 refugios, repartidos por 28 localidades, mientras que los seis restantes se encuentran en Badajoz, Don Benito y Mérida.

En las capitales, Badajoz dispone de tres espacios: la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Oficina de Información y Registro. Cáceres suma otros tres, situados en la Subdelegación del Gobierno, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el centro de la Red Circular FAB.

La ministra sara Aagesen presenta la Red de Refugios Climáticos en el marco del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática

La ministra sara Aagesen presenta la Red de Refugios Climáticos en el marco del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática / PABLO GONZALEZ GONZALEZ

En Mérida figuran la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y el Museo Nacional de Arte Romano. La localidad con más puntos es, sin embargo, Valencia de Alcántara, con cuatro: un colegio público, dos espacios museísticos y el centro Circular FAB.

Estos últimos son una de las instalaciones que más se repiten en el mapa extremeño. Hay doce centros de la Red Circular FAB incluidos como refugios, mientras que otros diez se encuentran en ayuntamientos. También aparecen casas de cultura, centros de interpretación, museos, parques municipales e incluso una piscina.

La red ha sido presentada por el Gobierno dentro del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. Está concebida para ofrecer a la población un lugar seguro durante las horas de mayor calor y tendrá como periodo de referencia el comprendido entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre de cada año.

Qué es un refugio climático

Un refugio climático es un espacio interior o exterior preparado para proteger a la población durante episodios de calor extremo. No funciona como un centro sanitario, pero permite permanecer durante un tiempo en un entorno con condiciones térmicas más seguras.

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Los centros interiores deben mantener una temperatura confortable, situada como referencia en torno a los 27 grados, y disponer de zonas de descanso. También deben garantizar acceso libre y gratuito, accesibilidad universal, agua potable y aseos. En los espacios exteriores se valora especialmente la existencia de sombra, vegetación y agua.

Aunque puede utilizarlos cualquier ciudadano, la red está pensada especialmente para personas mayores, niños pequeños, enfermos crónicos, hogares con pocos recursos y ciudadanos en situación de aislamiento social, los colectivos más vulnerables frente a las temperaturas extremas.

La guía elaborada por el Ministerio recoge estudios según los cuales pasar tiempo en espacios frescos puede reducir aproximadamente un 66% el riesgo de mortalidad durante las olas de calor. Los planes preventivos que incluyen redes de este tipo han logrado además disminuir en más de un 25% la mortalidad excesiva durante episodios extremos.

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Javier Cintas

Los refugios deben estar claramente señalizados y permanecer abiertos durante las horas de mayor temperatura. También se consideran características deseables la cercanía al transporte público, la existencia de salas infantiles, zonas verdes, suministro eléctrico alternativo y horarios amplios.

Más de 1.100 puntos en el mapa

La primera red estatal está integrada por más de 180 edificios de la Administración General del Estado, aunque el mapa desarrollado por el Ministerio reúne ya alrededor de 1.100 espacios identificados en todo el país. A esta herramienta pueden incorporarse instalaciones autonómicas, municipales o privadas que cumplan los requisitos mínimos. También se prevé una línea de subvenciones para crear nuevos refugios en zonas especialmente vulnerables por el envejecimiento de la población, la pobreza, la escasez de zonas verdes o la exposición a temperaturas elevadas.

"Nos interpela una realidad incontestable, estamos ante el mayor reto de nuestra era: la emergencia climática. Una emergencia que la ciencia nos confirma que se acelera, con fenómenos extremos cada vez más frecuentes, intensos y duraderos", ha afirmado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, al intervenir en el acto de presentación de este lunes, que ha clausurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La Red de Refugios Climáticos responde al eje ocho del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que establece la protección de la salud de las personas frente a los impactos del clima y, en concreto, su primer punto plantea una red de espacios seguros, accesibles y bien distribuidos en el territorio.

Para lograr este propósito, durante el acto la vicepresidenta anunció la publicación de la Guía para la Red de Refugios Climáticos, que está a disposición de las administraciones, empresas, asociaciones y organizaciones que quieran implantar un refugio climático. El documento incluye información sobre cómo hacer un diagnóstico inicial, los requisitos mínimos que deben cumplir los refugios y las características complementarias deseables para mejorar los espacios.

Los centros que cumplan con estos requisitos y quieran formar parte de la Red podrán incorporarse al Mapa de refugios climáticos de toda España, una herramienta desarrollada por el MITECO para que los ciudadanos puedan consultar la disponibilidad y las características de los refugios climáticos cercanos, que ya cuenta con 1.100 refugios identificados en el país.

Asimismo, nuevas edificaciones podrán incorporarse a la Red a partir del concurso de propuestas innovadoras para la creación de refugios climáticos urbanos, efímeros o estacionales que se lanzó en el mes de junio y en el que se han recibido numerosas propuestas.

Noticias relacionadas y más

La lista completa de Extremadura

  1. Alcántara: Centro de Interpretación del Tajo Internacional
  2. Alcántara: Parque Cayo Julio Lacer
  3. Alcuéscar: Centro Red Circular FAB
  4. Arroyo de la Luz: Centro Red Circular FAB
  5. Badajoz: sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana
  6. Badajoz: Tesorería General de la Seguridad Social
  7. Badajoz: Oficina de Información y Registro de Badajoz
  8. Berzocana: Centro de Interpretación de la Arqueología
  9. Berzocana: Ayuntamiento de Berzocana
  10. Brozas: Ayuntamiento de Brozas
  11. Cáceres: Subdelegación del Gobierno
  12. Cáceres: Instituto Nacional de la Seguridad Social
  13. Cáceres: Centro Red Circular FAB
  14. Caminomorisco: Centro Red Circular FAB
  15. Cañamero: Centro de Visitantes del Geoparque
  16. Carbajo: Parque Municipal de Carbajo
  17. Casas de Millán: Ayuntamiento de Casas de Millán
  18. Cedillo: El Casón
  19. Coria: Centro Red Circular FAB
  20. Deleitosa: Ayuntamiento de Deleitosa
  21. Don Benito: sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana
  22. Herreruela: Centro de Interpretación Chico Cabrera
  23. Herreruela: Ayuntamiento de Herreruela
  24. Jarandilla de la Vera: Centro Red Circular FAB
  25. Logrosán: Centro Red Circular FAB
  26. Logrosán: Casa de Cultura Mario Roso de Luna
  27. Malpartida de Cáceres: Centro Red Circular FAB
  28. Malpartida de Plasencia: Casa de Cultura y Biblioteca Municipal
  29. Malpartida de Plasencia: Centro de Visitantes Jesús Garzón de Monfragüe
  30. Malpartida de Plasencia: Parque Municipal
  31. Mata de Alcántara: Ayuntamiento de Mata de Alcántara
  32. Mata de Alcántara: Casa de Cultura
  33. Membrío: Ayuntamiento de Membrío
  34. Membrío: piscina municipal
  35. Mérida: sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana
  36. Mérida: Museo Nacional de Arte Romano
  37. Miajadas: Centro Red Circular FAB
  38. Moraleja: Centro Red Circular FAB
  39. Robledollano: Ayuntamiento de Robledollano
  40. Robledollano: plaza de la Iglesia
  41. Salorino: Centro de Visitantes del Tajo Internacional
  42. Salorino: Ayuntamiento de Salorino
  43. Santiago de Alcántara: Centro de Interpretación El Péndere
  44. Santiago de Alcántara: Ayuntamiento de Santiago de Alcántara
  45. Serradilla: Centro de Interpretación La Huella del Hombre
  46. Trujillo: Centro Red Circular FAB
  47. Valencia de Alcántara: Colegio Público General Navarro
  48. Valencia de Alcántara: Centro de Interpretación del Marqués de la Conquista
  49. Valencia de Alcántara: Museo Etnográfico
  50. Valencia de Alcántara: Centro Red Circular FAB

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