UPA-UCE y Asaja exigen a la Junta ayudas urgentes para salvar la cereza extremeña

UPA-UCE Extremadura y Asaja Extremadura han reclamado este martes a la Junta de Extremadura la puesta en marcha de "un plan de acción urgente" para proteger el cultivo de la cereza después de una campaña que califican de "desastrosa" para los productores del norte de Cáceres. Las dos organizaciones agrarias han trasladado esta petición al consejero de Agricultura durante una reunión celebrada en Mérida una vez finalizada la campaña.

Reunión de este martes de las organizaciones agrarias con el consejero de Agriultura. / El Periódico

Los representantes del sector han solicitado "respuestas concretas y ayudas reales" para los agricultores afectados por las borrascas registradas durante el mes de mayo. Según las estimaciones aportadas por UPA-UCE y Asaja, los daños sufridos por los productores de cereza del norte de Cáceres superan los 20 millones de euros, informaron en nota de prensa.

Sin cubrir costes

UPA-UCE Extremadura sostiene que numerosas explotaciones han perdido un porcentaje importante de su producción y advierte de que la rentabilidad obtenida durante la campaña no permite cubrir los costes. "Las borrascas dañaron el cultivo de la cereza en un momento en el que la situación de mercado era positiva en cuanto a precios", ha explicado el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos.

La organización agraria también ha propuesto al consejero de Agricultura la creación de una ayuda directa para las explotaciones afectadas mediante una fórmula denominada "contrato territorial de explotación". La medida tendría como objetivo garantizar la continuidad de las explotaciones familiares y reforzar el papel de la actividad agraria en la prevención de incendios forestales.

"La cereza es un cortafuego natural, por eso las administraciones tienen que apostar por el mantenimiento del sector agrario", ha señalado Óscar Llanos. UPA-UCE defiende que la conservación de los cultivos y de la actividad agrícola resulta fundamental para reducir el abandono del territorio y evitar situaciones como las vividas durante los incendios del pasado año.

Solidaridad por los incendios

UPA-UCE y Asaja han aprovechado el encuentro para mostrar su apoyo a los agricultores y ganaderos españoles afectados por los graves incendios forestales registrados durante estos días. Ambas organizaciones han expresado su solidaridad con los profesionales del campo que están sufriendo pérdidas en sus explotaciones como consecuencia del avance de las llamas.

Por su parte, el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García, ha cifrado en alrededor de cinco millones de kilos la cantidad de cereza perdida durante esta campaña. "Queremos saber cuánto dinero destinará la presidenta de la Junta a los productores de cereza del norte de Cáceres que han sufrido daños", ha reclamado García.

El presidente de Asaja Extremadura también ha cuestionado las condiciones actuales del seguro agrario para la cereza, al considerar que no ofrece una cobertura adecuada a los productores que encadenan varias campañas con daños. Ángel García ha calificado el seguro actual como un "atraco a mano armada" y ha denunciado que los agricultores pueden quedar excluidos después de registrar dos años consecutivos de pérdidas.