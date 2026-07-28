Nuevo decreto-ley
Los vendedores ambulantes de Extremadura podrán mantener su licencia 15 años y traspasarla sin justificar el motivo
La Junta lanza un decreto ley para dar mayor estabilidad a los profesionales de una actividad que emplea a 1.064 trabajadores y factura alrededor de 147 millones de euros en la región
Extremadura ampliará de siete a 15 años la duración de las autorizaciones municipales para ejercer la venta ambulante. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes un decreto ley que busca dar mayor estabilidad a los profesionales del sector y facilitar la continuidad de una actividad que emplea a 1.064 trabajadores y factura alrededor de 147 millones de euros en la comunidad.
La reforma responde al vencimiento de numerosas licencias que comenzó a producirse a finales de 2025. Según ha explicado el vicepresidente y consejero de Presidencia, Abel Bautista, la limitada vigencia de las autorizaciones generaba inseguridad entre unos comerciantes que, en muchos casos, dependen exclusivamente de esta actividad para mantener a sus familias. "Con esta modificación damos proporcionamos a los profesionales una mayor estabilidad y seguridad para desarrollar su actividad", ha señalado.
El mismo decreto ley adapta además la normativa extremeña sobre las cámaras oficiales de Comercio, Industria y Servicios a la legislación básica estatal. Para ello, modifica tanto la ley autonómica de 2018 como el decreto de 2022 que regula la elección de los miembros de sus plenos y órganos de gobierno.
Transmisión sin causa concreta
El decreto ley modifica las condiciones para transmitir las autorizaciones de venta ambulante. Hasta ahora, este traspaso solo podía realizarse en determinadas circunstancias, como el fallecimiento o la incapacidad del titular. La nueva regulación eliminará esa limitación y permitirá transferir la licencia sin necesidad de justificar una causa concreta.
También se amplía el círculo familiar al que puede transmitirse la autorización para favorecer el relevo generacional. Si hasta ahora estaba restringido a familiares de primer y segundo grado, la reforma incluirá a los de tercer grado e incorporará además el parentesco por afinidad.
Esto permitirá, por ejemplo, transmitir la autorización a sobrinos, tíos o bisabuelos, así como a determinados familiares políticos. La Junta pretende evitar de este modo que negocios viables tengan que desaparecer cuando el titular decida retirarse y no exista un sucesor dentro de los grados de parentesco admitidos hasta ahora.
"Con estas medidas favorecemos la continuidad de los empleos autónomos y protegemos una actividad especialmente relevante para nuestros pueblos y el medio rural", ha defendido Bautista.
Cambios en las cámaras de comercio
El mismo decreto ley adapta además la normativa extremeña sobre las cámaras oficiales de Comercio, Industria y Servicios a la legislación básica estatal. Para ello, modifica tanto la ley autonómica de 2018 como el decreto de 2022 que regula la elección de los miembros de sus plenos y órganos de gobierno.
El Ejecutivo regional justifica la urgencia de esta reforma en el compromiso asumido con la Administración General del Estado para adecuar plenamente la regulación autonómica y garantizar la seguridad jurídica de los procesos electorales camerales que están en marcha o serán convocados próximamente.
El decreto ley entrará en vigor tras su publicación, aunque deberá ser convalidado posteriormente por la Asamblea de Extremadura para mantener su vigencia.
- Muere un hombre de 53 años ahogado en la piscina municipal de Alcántara
- Tres detenidos por agredir al alcalde de Zahínos y a dos guardias civiles en Oliva de la Frontera
- Iberia deja en tierra a cien pasajeros en Badajoz con destino Barcelona: 'En Extremadura, cuando no es el tren, es el avión
- Guardiola avanza una sorpresa para el Día de Extremadura: 'Hemos preparado algo muy especial
- El humo de los incendios de Ávila y Toledo alcanza a pueblos de Cáceres
- Un incendio en Ávila, a 90 kilómetros de Extremadura, obliga a evacuar a vecinos y 200 niños
- El SES recomienda el uso de mascarilla en Extremadura por el humo de los grandes incendios
- Detienen en Villanueva de la Serena a un peligroso preso fugado de la cárcel de Tarragona que se ocultaba en una finca familiar