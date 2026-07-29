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Loterías y apuestas

Cuatro acertantes de la Bonoloto ganan más de 41.000 euros

Los boletos premiados han sido validados en Cantabria, Sevilla, Barcelona y Pontevedra

Administración que ha repartido uno de los premios.

Administración que ha repartido uno de los premios. / Loterías y apuestas

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E. P. E.

El sorteo de la Bonoloto celebrado este martes 28 de julio ha dejado cuatro acertantes de segunda categoría, cada uno de los cuales recibirá un premio de 41.817,80 euros.

Los boletos agraciados han sido validados en Laredo (Cantabria), Castilleja de la Cuesta (Sevilla), Terrassa (Barcelona) y Vigo (Pontevedra). Todos ellos han acertado cinco de los seis números de la combinación ganadora, además del complementario.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 1, 17, 35, 36, 44 y 49. El número complementario ha sido el 14 y el reintegro, el 8.

No se han registrado boletos acertantes de primera categoría, por lo que el bote seguirá creciendo. En el próximo sorteo, un único ganador de los seis números podría llevarse 2,3 millones de euros.

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Además, 95 participantes han logrado premios de tercera categoría, dotados con 880,37 euros, mientras que los 4.794 acertantes de cuatro números recibirán 26,17 euros cada uno.

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