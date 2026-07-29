Regresan a casa los vecinos de los pueblos afectados por los incendios en Ávila más próximos a Extremadura

Los vecinos de Fresnedilla, Burgohondo, Higuera de las Dueñas, Pedro Bernardo y la zona sur de Navaluenga han podido regresar a sus hogares después de que el Ministerio del Interior haya levantado las evacuaciones provocadas por los grandes incendios forestales de Ávila.

Estas localidades se encuentran entre las poblaciones afectadas más próximas al límite con Extremadura. Burgohondo, donde se declaró uno de los fuegos la pasada semana, está situado a unos 90 kilómetros por carretera de Madrigal de la Vera.

Los incendios obligaron a desalojar numerosas poblaciones y a trasladar a parte de sus habitantes a centros de acogida habilitados en municipios como Arenas de San Pedro y Talavera de la Reina. La evolución favorable de las llamas ha permitido ahora el regreso de los vecinos, aunque los servicios de emergencia mantienen la vigilancia ante posibles reactivaciones.

Ante la gravedad de los fuegos y la necesidad de medios, Extremadura se ha solidarizado con las poblaciones afectadas. Tanto efectivos del Plan Infoex como bomberos de la Diputación de Cáceres se han desplazado durante el fin de semana hasta las zonas castigadas por las llamas para colaborar en las labores de extinción, con varios relevos del operativo.

Infoex

Humo en Extremadura

Durante el fin de semana, el intenso humo alcanzó las comarcas extremeñas más cercanas a los incendios, como La Vera, Campo Arañuelo, Los Ibores y Las Villuercas. La situación ha variado en función de la dirección del viento y, en algunos municipios, el cielo ha permanecido cubierto por una bruma gris y se ha percibido olor a quemado.

En Madrigal de la Vera, situado a apenas un kilómetro del límite con Ávila, el alcalde, Urbano Plaza Moreno, explicó que el humo apareció durante la mañana del domingo, se disipó por la tarde y volvió a cubrir el municipio el lunes. La localidad ha permanecido pendiente de la evolución de los incendios por su cercanía al Valle del Tiétar.

La nube de humo también llegó a La Siberia. La alcaldesa de Valdecaballeros, María del Carmen Rodríguez, describió una situación poco habitual: “Ahora mismo hay una especie de calima muy fuerte. Vas andando y se hace más pesado, cuesta más”. El ayuntamiento recomendó reducir la exposición al exterior, evitar el ejercicio físico intenso y mantener cerradas puertas y ventanas.

La bruma alcanzó igualmente Cáceres capital, donde el domingo y, especialmente, el lunes se observó una neblina persistente durante buena parte del día. Las partículas suspendidas dejaron además un llamativo tono anaranjado en el cielo al atardecer.

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Ante el empeoramiento de la calidad del aire, el Servicio Extremeño de Salud recomendó utilizar mascarilla y reducir la exposición al humo, especialmente entre mayores, niños, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. También aconsejó evitar la actividad física intensa al aire libre y permanecer en espacios interiores mientras persistieran la bruma y el olor a quemado.