El Euromillones deja dos premios en España este martes

El sorteo de Euromillones celebrado este martes 28 de julio ha dejado dos premios de tercera categoría en España. Cada uno de los boletos agraciados cobrará 61.067,30 euros tras haber acertado los cinco números de la combinación ganadora, pero ninguna de las dos estrellas.

Los boletos han sido validados en la Administración de Loterías número 2 de Lugo, situada en la plaza de Santo Domingo, y en el Despacho Receptor número 5.345 de La Curva-Adra, en Almería, ubicado en la calle Vulcano.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 5, 7, 24, 30 y 49, mientras que las estrellas han sido el 10 y el 11.

En el sorteo no ha habido acertantes de primera categoría, mientras que un único boleto de segunda categoría ha obtenido un premio de 522.575,95 euros. Los dos premios vendidos en España han sido los únicos de tercera categoría registrados en el sorteo.

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La ausencia de acertantes de máxima categoría ha generado un Eurobote de 89 millones de euros para el próximo sorteo. Por su parte, el boleto ganador de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 de León.