Extremadura no acudirá este miércoles a la Sectorial de Educación tras la negativa del Gobierno a aplazarlas

La Junta de Extrmeadura no acudirá este miércoles, 29 de julio, a la Conferencia Sectorial de Educación y de Universidades debido a la negativa del Gobierno central a aplazarlas, tal y como pedían las comunidades del PP, debido a la gravedad de los incendios en algunas regiones.

Cabe recordar que la consejera de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, Sandra Valencia, junto a las comunidades autónomas del Partido Popular, envió una carta la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, solicitando el aplazamiento de la Conferencia Sectorial de Educación y de Universidades previstas para este miércoles 29 de julio.

Una petición que se realiza en "solidaridad con las Comunidades Autónomas que se encuentran centrando todos los esfuerzos en combatir las calamidades provocadas por los terribles incendios de los últimos días", y que "han sido desatendidas" por el Gobierno central de Pedro Sánchez.

Ante esta situación, tanto la consejera extremeña como el resto de consejeros de educación del Partido Popular, han declinado asistir a tales encuentros.

Según señala la Junta en nota de prensa, las circunstancias derivadas de los incendios que se están viviendo en comunidades autónomas como la de Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Castilla-La Mancha y la urgente necesidad de ofrecer soluciones a las miles de personas que se han visto obligadas al confinamiento o evacuación "llevan a reconsiderar la conveniencia de mantener el calendario institucional inicialmente previsto".

Añade el Ejecutivo regional que mientras que en el balance del curso político que ha hecho por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido un pacto contra la emergencia climática; su ministra de Educación, la castellanomanchega Milagros Tolón, y de Universidades, la valenciana Diana Morant, "rechazan aplazar dos reuniones sectoriales para tratar asuntos que revisten un carácter menos urgente".

Finalmente, "llama especialmente la atención" la negativa de la ministra Morant, quien ha estado presente estos días en las reuniones del CECOPI y ha seguido la evolución del incendio de la Vall d'Uixó, por lo que "conoce a la perfección la magnitud de la emergencia que atraviesa el territorio".

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Así, señala que "todas las administraciones públicas deben estar comprometidas en ayudar a mitigar el fuego que asedia el país".