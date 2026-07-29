Extremadura incorporará dos helicópteros sanitarios capaces de volar con más de 40 grados

La Junta de Extremadura incorporará dos nuevos helicópteros sanitarios preparados para operar incluso cuando las temperaturas superen los 40 grados, una limitación que hasta ahora condicionaba la prestación del servicio durante los meses de verano. El SES ha modificado el contrato de transporte sanitario aéreo por 3,8 millones de euros, una cantidad que duplica la inversión destinada a este recurso de emergencias.

Las nuevas aeronaves sustituirán a los actuales helicópteros AW109E, que han presentado restricciones operativas significativas cuando se registran temperaturas elevada. El helicóptero con base en Malpartida de Cáceres no podía volar por encima de 40 grados. El aparato ubicado en Don Benito sí podía hacerlo después de una modificación en 2025. Ahora, ambos estarán siempre operativos.

En concreto, los modelos utilizados hasta el momento presentan restricciones operativas significativas cuando subía en exceso el mercurio. Estas circunstancias afectan al rendimiento de los aparatos, reducen su capacidad de respuesta y pueden impedir su utilización precisamente en algunos de los periodos con mayor demanda asistencial. Con la renovación del servicio, podrán mantenerse activos durante los episodios de calor extremo.

Carlos Gil

Bases en Don Benito y Malpartida

Según ha explicado tras el Consejo de Gobierno el vicepresidente de la Junta, Abel Bautista, las aeronaves mantendrán sus bases actuales en Don Benito y Malpartida de Cáceres, dos puntos considerados estratégicos para cubrir el conjunto del territorio autonómico y reducir los tiempos de respuesta ante accidentes, patologías graves o emergencias en zonas alejadas de los hospitales.

La modificación contractual pretende aumentar la disponibilidad real del transporte sanitario aéreo y evitar que las condiciones meteorológicas limiten el servicio durante los meses estivales.

La empresa adjudicataria ha comunicado además que dispone de manera inmediata de las aeronaves previstas para asumir la prestación. La incorporación de los nuevos helicópteros permitirá, según la Junta, garantizar la asistencia aérea a los ciudadanos “con independencia del lugar en el que residan o se encuentren”.

Kits para el Banco de Sangre

El Consejo de Gobierno también ha autorizado al SES a contratar el suministro de kits de aféresis para el Banco de Sangre de Extremadura, con un presupuesto de licitación de 804.166,50 euros.

El contrato incluye tanto la cesión de los equipos necesarios como su mantenimiento integral durante el periodo de prestación. La aféresis es un procedimiento que permite separar mediante una máquina centrífuga el plasma, la parte líquida de la sangre, de los componentes celulares, como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas.

El plasma obtenido puede utilizarse para transfusiones o como parte de determinados tratamientos destinados a eliminar anticuerpos o sustancias perjudiciales en pacientes con enfermedades autoinmunes. Las células sanguíneas restantes se devuelven al donante o al paciente.

Como este procedimiento se realiza en diferentes puntos de Extremadura, el SES exige que los nuevos equipos sean fáciles de transportar y desplazar entre los distintos centros sanitarios de la comunidad.