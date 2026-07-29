Extremadura convocará 40 plazas de Policía Local en 23 municipios

La Junta de Extremadura ha acordado poner en marcha una nueva convocatoria conjunta para cubrir 40 plazas de Policía Local en 23 municipios de la región. Los aspirantes realizarán las pruebas mediante el denominado tribunal único, que reúne en un mismo proceso las ofertas de empleo de diferentes ayuntamientos.

La convocatoria permitirá reforzar las plantillas de algunas de las localidades más pobladas de Extremadura. Badajoz incorporará cuatro agentes, Cáceres contará con dos nuevas plazas, Almendralejo con una y Montijo con cuatro. La previsión es que el proceso selectivo comience el próximo mes de septiembre, según ha informado este miércoles el Gobierno regional.

Examen único

El nuevo proceso ha recibido el visto bueno de la Comisión de Coordinación de Policías Locales, celebrada este miércoles bajo la presidencia del vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista.

El tribunal único permite agrupar en una misma convocatoria las plazas ofertadas por varios municipios. Con el sistema anterior, cada ayuntamiento debía organizar por separado sus pruebas de selección, lo que alargaba los plazos y obligaba a los aspirantes a presentarse a diferentes procesos.

El consejero de Presidencia, Abel Bautista. / Juntaex

La localidad con mayor número de vacantes será Badajoz, junto con Montijo y Azuaga, que han ofertado cuatro plazas cada una. Alburquerque contará con tres, mientras que Herrera del Duque, Llerena, Madrigal de la Vera, Maguilla y Monesterio ofrecerán dos puestos cada una.

La convocatoria incluye además una plaza en Aceuchal, Almendralejo, Arroyo de la Luz, Burguillos del Cerro, Campanario, Ceclavín, Losar de la Vera, Puebla de la Calzada, Talarrubias, Torrejoncillo, Torremejía, Trujillo y Valdetorres.

En total, el proceso permitirá que 23 ayuntamientos extremeños incorporen nuevos agentes sin tener que organizar de manera individual sus propias convocatorias.

Cambios

La comisión ha aprobado también dos modificaciones en las bases con el objetivo de agilizar el procedimiento y reducir los empates entre los candidatos.

El plazo para impugnar las preguntas de los exámenes tipo test se reducirá de cinco a tres días hábiles después de la celebración de los dos primeros ejercicios.

Además, la calificación final de cada aspirante se expresará con tres decimales, tanto en la fase de oposición como en el curso selectivo que deberán superar posteriormente en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura.

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La Junta prevé iniciar las pruebas en septiembre. Los aspirantes que consigan una de las plazas comenzarán en febrero de 2027 el curso obligatorio en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura antes de incorporarse a sus respectivos municipios.