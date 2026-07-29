PP y Vox rechazan las enmiendas de PSOE y Unidas sin margen a la negociación

La mayoría de PP y Vox ha cerrado hasta el momento cualquier posibilidad de modificar los Presupuestos Generales de Extremadura para 2026 durante su debate definitivo en la Asamblea. Ninguna de las enmiendas defendidas por el PSOE y Unidas por Extremadura va a prosperar y los socios de gobierno tampoco han planteado textos transaccionales para acercar posiciones con la oposición.

La falta de acuerdos marca una sesión de más de doce horas que concluirá en la noche de este miércoles con la aprobación de unas cuentas de 8.854 millones de euros, la cifra más alta hasta la fecha en Extremadura. PSOE y Unidas llegaron al pleno con 622 enmiendas vivas, frente a las 36 propuestas de PP y Vox que ya fueron incorporadas al dictamen durante su paso por la Comisión de Hacienda y Presupuestos.

Rechazo anticipado

El pleno arrancó con el debate de las 34 enmiendas al articulado, que ha derivado en un nuevo choque por la política fiscal, y continúa con los diferentes bloques del estado de gastos. La dinámica apenas ha variado: los dos grupos de la izquierda respaldan habitualmente sus respectivas propuestas, mientras que la mayoría formada por PP y Vox anticipa su rechazo.

Fotogalería | Imágenes del pleno de presupuestos en la Asamblea, este miércoles /

La oposición interpreta esta ausencia de negociación como una muestra de la intransigencia de los socios de gobierno y sostiene que el resultado estaba decidido antes incluso de comenzar el debate, "bastante descafeinado" por la ausencia de sorpresas.

Dos modelos enfrentados

La distancia entre los grupos ha quedado especialmente patente durante la discusión de las enmiendas sobre fiscalidad, servicios públicos y gasto político. El PSOE y Unidas por Extremadura han defendido recuperar el impuesto sobre el patrimonio, actualmente bonificado por la Junta, para que las rentas y los patrimonios más elevados contribuyan en mayor medida a financiar los servicios públicos.

Unidas ha planteado también elevar el impuesto de transmisiones patrimoniales a los grandes tenedores de vivienda y establecer una nueva escala autonómica del IRPF para que paguen más quienes obtienen mayores ingresos. Su diputado José Antonio González Frutos saha ironizado con la idea de que "los servicios públicos no los paguen solo los trabajadores con sus nóminas, sino que los ricos también paguen".

La diputada socialista María Curiel ha defendido que las enmiendas de su grupo buscan garantizar los "derechos básicos de las personas" y no "asfixiar a los contribuyentes", como le ha reprochado la bancada de la derecha. Frente a ello, ha calificado las cuentas de "insolidarias e injustas" y ha incidido en su corto recorrido temporal, ya que, según ha advertido, "solo tendrán un mes y medio" de ejecución.

El líder del PSOE, Álvaro Sánchez Cotrina, y la portavoz socialista en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, en el debate de presupuestos de Extremadura para 2026. / ASAMBLEAEX.ES

Sin margen para el acuerdo

Vox ha justificado su rechazo al considerar que las iniciativas de la oposición no introducen simples correcciones en las cuentas, sino que representan un modelo político incompatible con el defendido por el Gobierno. En el transcurso del debate, la diputada Eva García Alegre ha señalado que las enmiendas de Unidas no son "ajustes técnicos ni meros cambios en partidas presupuestarias", sino la demostración de que se enfrentan "dos modelos radicalmente opuestos".

"Que no se alarmen los extremeños, porque todas las recetas comunistas tienen alternativas", ha afirmado García Alegre. Sobre las propuestas socialistas, ha sostenido que no constituyen un "intento constructivo" para mejorar el texto, sino una "enmienda a la totalidad encubierta" que pretende devolver a Extremadura a las "fórmulas del pasado".

Diputados de Vox en el pleno de presupuestos de Extremadura para 2026. / ASAMBLEAEX.ES

"Lunas de hiel"

En nombre del PP, Juan Luis Rodríguez Campos ha asegurado que su grupo aceptaría aquellas enmiendas que fueran "beneficiosas para la región" y aportaran alguna mejora al proyecto presentado por la Junta. Sin embargo, ha argumentado que las iniciativas debatidas "van en dirección contraria a la que va Extremadura".

La socialista Blanca Martín ha reprochado a los dos socios de gobierno que no escuchen las propuestas de la oposición y les ha advertido de que las "lunas de miel pueden pasar a lunas de hiel rápidamente". Por ello, ha pedido a PP y Vox que "escuchen un poquito" y atiendan algunas de las mejoras planteadas por el resto de los grupos.