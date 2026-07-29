Consulta si tu pueblo está en riesgo extremo o alto de incendios forestales este miércoles

El riesgo de incendios forestales alcanza este miércoles, 29 de julio, niveles elevados en prácticamente toda Extremadura. Un total de 382 municipios aparecen clasificados en los niveles extremo, muy alto o alto, en una jornada marcada por las altas temperaturas.

La situación más delicada corresponde a los 166 municipios con riesgo extremo, mientras que otros 171 presentan un riesgo muy alto. A ellos se suman 45 localidades en nivel alto.

Esta es la relación completa de municipios:

Riesgo extremo

Abadía; Abertura; Acebo; Ahillones; Alagón del Río; Albalá; Alcántara; Alconera; Alcuéscar; Aldea del Cano; Aldea del Obispo, La; Aldeacentenera; Aldeanueva de la Vera; Aldeanueva del Camino; Aldehuela de Jerte; Arroyo de la Luz; Atalaya; Azuaga; Baños de Montemayor; Benquerencia; Berlanga; Bienvenida; Bodonal de la Sierra; Botija; Brozas; Burguillos del Cerro; Cabeza la Vaca; Cabezabellosa; Cabezuela del Valle; Cabrero; Cachorrilla; Cadalso; Calera de León; Calzadilla de los Barros; Caminomorisco; Campillo de Llerena; Cañaveral; Carcaboso; Carmonita; Carrascalejo, El; Casar de Cáceres; Casas de Don Antonio; Casas de Millán; Casas de Reina; Casas del Castañar; Casas del Monte; Ceclavín; Cilleros; Conquista de la Sierra; Cumbre, La; Deleitosa; Descargamaría; Don Álvaro; Eljas; Fregenal de la Sierra; Fuente de Cantos; Fuente del Arco; Fuentes de León; Galisteo; Garciaz; Garganta la Olla; Garganta, La; Gargantilla; Gata; Granja de Torrehermosa; Granja, La; Guijo de Galisteo; Guijo de Santa Bárbara; Herguijuela; Hervás; Higuera de Llerena; Hinojal; Hinojosa del Valle; Holguera; Hornachos; Ibahernando; Jaraicejo; Jarilla; Jerte; Ladrillar; Lapa, La; Llera; Llerena; Madroñera; Maguilla; Malcocinado; Mata de Alcántara; Medina de las Torres; Mirabel; Mirandilla; Monesterio; Monroy; Montánchez; Montehermoso; Montemolín; Morcillo; Navaconcejo; Navas del Madroño; Nuñomoral; Oliva de Mérida; Oliva de Plasencia; Palomas; Pedroso de Acim; Pescueza; Piedras Albas; Pinofranqueado; Piornal; Plasenzuela; Portaje; Portezuelo; Puebla de la Reina; Puebla de Sancho Pérez; Puebla del Maestre; Puebla del Prior; Puerto de Santa Cruz; Rebollar; Reina; Retamal de Llerena; Ribera del Fresno; Riolobos; Robledillo de Gata; Robledillo de Trujillo; Ruanes; Salvatierra de Santiago; San Martín de Trevejo; Santa Ana; Santa Cruz de la Sierra; Santa Marta de Magasca; Santiago del Campo; Santos de Maimona, Los; Segura de León; Segura de Toro; Serradilla; Sierra de Fuentes; Talaván; Tornavacas; Torno, El; Torre de Don Miguel; Torre de Santa María; Torrecillas de la Tiesa; Torrejón el Rubio; Torrejoncillo; Torremejía; Torremocha; Torreorgaz; Torrequemada; Trasierra; Trujillanos; Trujillo; Usagre; Valdastillas; Valdefuentes; Valencia de las Torres; Valencia del Ventoso; Valverde de Burguillos; Valverde de Llerena; Valverde de Mérida; Valverde del Fresno; Villa del Rey; Villagarcía de la Torre; Villamesías; Villamiel; Villar de Plasencia; Zafra; Zarza de Montánchez y Zarza la Mayor.

Riesgo muy alto

Acehúche; Aceituna; Aceuchal; Ahigal; Alange; Albuera, La; Alburquerque; Alcollarín; Alconchel; Alía; Aliseda; Aljucén; Almendral; Almendralejo; Almoharín; Arroyo de San Serván; Arroyomolinos; Arroyomolinos de la Vera; Badajoz; Barcarrota; Barrado; Baterno; Benquerencia de la Serena; Berzocana; Cabañas del Castillo; Cabeza del Buey; Cáceres; Calamonte; Calzadilla; Campanario; Campillo de Deleitosa; Cañamero; Casar de Palomero; Casares de las Hurdes; Casas de Don Gómez; Casas de Don Pedro; Casas de Miravete; Casillas de Coria; Castilblanco; Cedillo; Cerezo; Cordobilla de Lácara; Coria; Coronada, La; Corte de Peleas; Cristina; Cuacos de Yuste; Entrín Bajo; Escurial; Esparragalejo; Esparragosa de la Serena; Feria; Fresnedoso de Ibor; Fuenlabrada de los Montes; Fuente del Maestre; Garbayuela; Gargüera; Garlitos; Garrovilla, La; Garrovillas de Alconétar; Guadalupe; Guadiana del Caudillo; Guareña; Guijo de Coria; Guijo de Granadilla; Haba, La; Hernán-Pérez; Herrera de Alcántara; Herrera del Duque; Herreruela; Higuera; Higuera de la Serena; Higuera de Vargas; Higuera la Real; Hoyos; Huélaga; Jarandilla de la Vera; Jerez de los Caballeros; Lobón; Logrosán; Losar de la Vera; Madrigal de la Vera; Magacela; Malpartida de Cáceres; Malpartida de la Serena; Malpartida de Plasencia; Manchita; Marchagaz; Membrío; Mérida; Millanes; Monterrubio de la Serena; Montijo; Moraleja; Morera, La; Nava de Santiago, La; Navalvillar de Ibor; Navezuelas; Nogales; Oliva de la Frontera; Olivenza; Palomero; Parra, La; Pasarón de la Vera; Peraleda de la Mata; Peraleda del Zaucejo; Perales del Puerto; Pesga, La; Plasencia; Pozuelo de Zarzón; Puebla de Obando; Pueblonuevo de Miramontes; Pueblonuevo del Guadiana; Quintana de la Serena; Risco; Robledillo de la Vera; Robledollano; Roca de la Sierra, La; Rosalejo; Salorino; Salvaleón; Salvatierra de los Barros; San Pedro de Mérida; San Vicente de Alcántara; Santa Cruz de Paniagua; Santa Marta; Santibáñez el Alto; Santibáñez el Bajo; Serrejón; Siruela; Solana de los Barros; Talavera la Real; Talaveruela de la Vera; Talayuela; Táliga; Tamurejo; Tejeda de Tiétar; Tiétar; Toril; Torre de Miguel Sesmero; Torrecilla de los Ángeles; Torremayor; Torremenga; Valdehúncar; Valdelacalzada; Valdemorales; Valdeobispo; Valencia de Alcántara; Valencia del Mombuey; Valle de la Serena; Valle de Matamoros; Valle de Santa Ana; Valverde de la Vera; Valverde de Leganés; Vegaviana; Viandar de la Vera; Villa del Campo; Villafranca de los Barros; Villagonzalo; Villalba de los Barros; Villanueva de la Sierra; Villanueva de la Vera; Villanueva del Fresno; Villar del Rey; Villasbuenas de Gata; Zahínos; Zalamea de la Serena; Zarza de Granadilla; Zarza, La; Zarza-Capilla y Zorita.

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Riesgo alto

Acedera; Almaraz; Belvís de Monroy; Berrocalejo; Bohonal de Ibor; Campo Lugar; Capilla; Carbajo; Carrascalejo; Casatejada; Castañar de Ibor; Castuera; Cheles; Codosera, La; Don Benito; Esparragosa de Lares; Gordo, El; Helechosa de los Montes; Jaraíz de la Vera; Madrigalejo; Majadas; Mesas de Ibor; Miajadas; Mohedas de Granadilla; Navalmoral de la Mata; Navalvillar de Pela; Orellana de la Sierra; Orellana la Vieja; Peñalsordo; Peraleda de San Román; Puebla de Alcocer; Puebla de la Calzada; Romangordo; Sancti-Spíritus; Santa Amalia; Santiago de Alcántara; Saucedilla; Talarrubias; Valdecaballeros; Valdecañas de Tajo; Valdelacasa de Tajo; Valdetorres; Villanueva de la Serena; Villar del Pedroso y Villarta de los Montes.