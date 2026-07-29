La Unión Extremadura denuncia su exclusión de la reunión sobre la cereza: "Somos tan representativos como Vox"

La Unión ha acusado a la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura de excluirla de la reunión celebrada este martes para presentar las medidas destinadas a los productores de cerezas perjudicados por las lluvias de la pasada primavera. La organización sostiene que a este encuentro fueron convocadas únicamente dos de las tres organizaciones profesionales agrarias consideradas representativas en Extremadura (UPA-UCE y Asaja).

Desconocía la convocatoria

Según expone La Unión en un comunicado, la consejería informó durante la reunión de las actuaciones que pretende poner en marcha para apoyar al sector cerecero. La organización agraria asegura que desconocía tanto la celebración del encuentro como los motivos por los que no fue invitada a participar en él, pese a su condición de organización representativa.

Valoración positiva

La Unión ha valorado favorablemente el anuncio de posibles ayudas, aunque reclama que estas tengan en cuenta todos los daños registrados y las deficiencias que, a su juicio, presenta actualmente el seguro agrario. La organización recuerda que lleva reclamando medidas económicas desde que comenzaron a conocerse las pérdidas provocadas por las precipitaciones en las explotaciones de cereza.

"Valoramos la noticia de manera positiva si efectivamente se tiene en cuenta la totalidad de los daños producidos y no se trata de un lavado de cara", afirma La Unión en su comunicado. La entidad advierte de que las ayudas deberán alcanzar al conjunto de los agricultores damnificados y no limitarse a un grupo reducido de explotaciones.

La organización cuestiona que la consejería no haya convocado a todas las entidades elegidas por los agricultores en los procesos de representatividad agraria. La Unión considera que esta exclusión podría entrar en contradicción con el artículo 289 de la Ley 6/2025 Agraria de Extremadura, relativo a la naturaleza y adscripción del Consejo Asesor Agrario de Extremadura.

"¿Por qué motivo el consejero incumple el artículo 289 de la Ley Agraria de Extremadura?", pregunta la organización, que vincula la ausencia de convocatoria con sus posiciones críticas hacia determinadas decisiones de la consejería. La Unión reclama una interlocución institucional plural en la que estén presentes todas las organizaciones profesionales agrarias representativas de la región.

En su argumentación, La Unión señala que en las últimas elecciones agrarias obtuvo algo más del 16% de los votos, un porcentaje que compara con el respaldo electoral alcanzado por Vox (formación a la que pertenece el titular de este departamento Juan José García), en la región, "por lo que en base a los resultados electorales somos tan representativos como el partido de este consejero que desprecia las Leyes de Extremadura". La organización defiende que estos resultados acreditan su representatividad y le otorgan legitimidad para participar en las reuniones en las que se decidan medidas que afectan directamente al campo extremeño.

Fuerte impacto

La entidad agraria subraya que las lluvias de la primavera causaron pérdidas "a cientos de productores" de las comarcas del norte de Extremadura. La Unión sostiene que los daños no se concentraron en unas pocas explotaciones, sino que afectaron de manera generalizada a numerosas fincas dedicadas al cultivo de la cereza.

"La Unión no va a permitir que estas reuniones se utilicen para dar ayudas solo a una parte insignificante de los afectados por las lluvias", advierte la organización. La entidad anuncia que sus afiliados en las comarcas del norte de la región vigilarán el desarrollo de las medidas y exigirán que las ayudas se concedan con criterios transparentes y objetivos.