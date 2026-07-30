Abierto el plazo de solicitudes del programa Escala para impulsar el empleo en Extremadura

La Junta de Extremadura ha abierto la convocatoria de 2026 de la Línea I del Programa de Formación y Empleo Escala, dotada con 37,05 millones de euros para financiar proyectos que combinen formación y empleo dirigidos a personas desempleadas de la región.

La convocatoria, publicada este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), está dirigida a entidades locales extremeñas, sus organismos autónomos y entidades dependientes con competencias en materia de promoción del empleo. También podrán presentarse proyectos de carácter supralocal, siempre que cuenten con la conformidad de los municipios participantes.

La financiación se distribuirá en tres anualidades: 18,52 millones de euros en 2026, 14,82 millones en 2027 y 3,7 millones en 2028. Los fondos proceden de transferencias del Estado y tienen como objetivo favorecer la inserción laboral de personas desempleadas mediante programas que combinan formación teórica y experiencia profesional.

Solicitudes

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 21 de septiembre. La tramitación deberá realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Junta de Extremadura.

Los proyectos estarán dirigidos a personas desempleadas mayores de 18 años inscritas en los centros de empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) que cumplan los requisitos establecidos en la normativa reguladora.

Cada entidad promotora podrá presentar una única solicitud y el número de participantes por proyecto oscilará entre 12 y 60 alumnos trabajadores, en función de la población del territorio donde se desarrolle la actuación.

Ayudas para formación, salarios y movilidad

La convocatoria establece distintos módulos de financiación para cubrir los costes de los proyectos. En concreto, contempla un Módulo A de 120.384 euros por especialidad formativa y un Módulo B de 33.224 euros por especialidad.

Además, incluye una beca de asistencia de 13,50 euros por día lectivo y alumno, ayudas a la movilidad de 0,26 euros por kilómetro y día lectivo en los proyectos supralocales y la financiación de los costes salariales y de Seguridad Social del alumnado trabajador, calculados sobre el 75 % del salario mínimo interprofesional, incluidas las pagas extraordinarias.

Con esta convocatoria, la Junta de Extremadura pone en marcha una nueva edición del Programa Escala, una iniciativa destinada a mejorar la cualificación profesional de las personas desempleadas y facilitar su acceso al mercado laboral a través de proyectos promovidos por las entidades locales.