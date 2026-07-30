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Loterías y apuestas

La BonoLoto reparte 180.581,48 euros en premios este miércoles

Los boletos premiados con 90.290,74 euros fueron validados en administraciones de Palma de Mallorca y Benajarafe, Vélez-Málaga

Administración de Benajarafe, en Vélez-Málaga.

Administración de Benajarafe, en Vélez-Málaga. / Loterías y apuestas

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El Periódico Extremadura

Cáceres

El sorteo de BonoLoto celebrado este miércoles 29 de julio ha dejado dos premios de segunda categoría en España. Cada uno de los boletos agraciados cobrará 90.290,74 euros tras haber acertado cinco de los seis números y el complementario.

Los boletos han sido validados en dos administraciones, una de Palma de Mallorca, situado en Sindicato, 25 y la otra de la localidad de Benajarafe, en Vélez-Málaga, en Ctra. Almería, 138.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 06, 09, 13, 18, 31, 38 con complementario 39 y reintegro 8.

En el sorteo no ha habido acertantes de primera categoría, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.800.000,00 euros.

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La recaudación del sorteo ascendió a los 3.002.612,00 euros.

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