Extremadura se prepara para 70.500 desplazamientos en la Operación 1º de Agosto

Las carreteras de Extremaduraafrontan desde este viernes una de las operaciones especiales de tráfico más importantes del verano. La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha la Operación 1º de Agosto, un dispositivo que permanecerá activo hasta la medianoche del domingo y para el que se prevén 70.500 desplazamientos de largo recorrido en la región.

La operación coincide con el tradicional relevo vacacional entre quienes regresan de sus vacaciones de julio y quienes inician sus desplazamientos para disfrutar del mes de agosto, además del tráfico habitual de un fin de semana estival.

Del total de movimientos previstos, 42.300 se producirán en la provincia de Badajoz, lo que representa el 60 % del tráfico estimado, mientras que 28.200 corresponderán a la provincia de Cáceres.

Aunque este año el dispositivo tendrá una duración de tres días, uno menos que en 2025, la DGT prevé un aumento de la intensidad media diaria de la circulación del 3,84 %, concentrándose especialmente en las principales vías de comunicación de la comunidad.

Las carreteras con mayor volumen de tráfico serán la A-5, la A-66 y la N-430 en la provincia de Badajoz, mientras que en Cáceres los mayores movimientos se registrarán en la A-5, la A-66 y la EX-A1.

Además, Tráfico advierte de posibles retenciones en la A-5, a la altura de Navalmoral de la Mata en sentido Madrid, así como en la N-110, en el tramo de Cabezuela del Valle.

A ello se suman las obras que continúan ejecutándose en la A-66, a su paso por la provincia cacereña, y en la N-110, por lo que se recomienda a los conductores extremar la precaución y respetar la señalización provisional instalada en estos tramos.

Refuerzo de la vigilancia

Para garantizar la seguridad durante el fin de semana, la DGT desplegará un amplio dispositivo de regulación y control del tráfico con la participación de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, los Centros de Gestión de Tráfico, los medios aéreos y el personal de conservación de carreteras.

El operativo contará con radares fijos y móviles, helicópteros equipados con el sistema Pegasus, drones y cámaras de vigilancia destinadas a detectar distracciones al volante y el uso incorrecto del cinturón de seguridad.

Asimismo, el organismo podrá habilitar carriles adicionales o reversibles en determinados puntos, recomendar itinerarios alternativos y aplicar restricciones temporales a determinados vehículos para favorecer la fluidez del tráfico.

Más de cinco millones de viajes en toda España

La Operación 1º de Agosto movilizará en el conjunto del país 5,6 millones de desplazamientos durante este fin de semana. Para todo el mes de agosto, la DGT calcula que se producirán 54,5 millones de movimientos de largo recorrido por carretera.

Mapa prevision desplazamientos Operación 1º de Agosto. / DGT

El organismo también prevé una importante presencia de vehículos procedentes de Portugal y de ciudadanos magrebíes que cruzan la Península rumbo a los puertos de embarque, lo que incrementará la intensidad de la circulación en los principales corredores viarios.

Ante este escenario, la DGT recomienda revisar el estado del vehículo antes de iniciar el viaje, planificar el recorrido con antelación, consultar el estado de las carreteras y respetar en todo momento las normas de circulación para reducir el riesgo de accidentes.