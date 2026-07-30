La empresa familiar prevé crecer en 2027 y anuncia inversiones por 250 millones de euros

Más de la mitad de las empresas asociadas a la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF) prevé que su actividad crecerá durante el próximo año y anuncia inversiones que, en conjunto, alcanzarán los 252 millones de euros.

Son algunos de los resultados de la encuesta realizada entre los socios durante la pasada Asamblea General de la AEEF, que reflejan "la fortaleza de un modelo empresarial que continúa apostando por el desarrollo de sus proyectos, la generación de empleo y la creación de riqueza", ha destacado la entidad.

Además de las expectativas de crecimiento, la encuesta pone de manifiesto que una amplia mayoría de las empresas familiares mantiene sus planes de inversión, consolidando así su papel como uno de los principales motores económicos de la región.

El volumen previsto, cifrado en 252 millones de euros, evidencia la confianza del empresariado familiar en el futuro de sus compañías y en las oportunidades que ofrece Extremadura para seguir desarrollando actividad empresarial.

Resultados de la encuesta

Para la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar, estos resultados muestran la capacidad de adaptación y la visión a largo plazo que caracteriza a este modelo empresarial.

"La empresa familiar vuelve a demostrar que, incluso en escenarios complejos, mantiene su compromiso con el crecimiento, la inversión y la generación de oportunidades, y estos datos reflejan la confianza de nuestros empresarios en sus proyectos y en el futuro de Extremadura", ha asegurado el presidente de la AEEF, Juan Carmona.

La encuesta también pone de relieve que los empresarios familiares mantienen una actitud positiva respecto a la evolución de sus compañías y continúan planificando nuevas inversiones destinadas a mejorar su competitividad, impulsar la innovación y reforzar su capacidad de crecimiento.

Estos resultados, señala AEEF, consolidan a la empresa familiar "como uno de los pilares fundamentales del tejido productivo extremeño", no solo por su peso económico, sino también por su capacidad para generar empleo estable, fijar población y contribuir al desarrollo sostenible del territorio.

Actualmente, la la asociación engloba a 600 empresas, pertenecientes a 135 familias empresarias, cuya facturación agregada se cifra en 6.500 millones de euros, lo que representa en torno al 40% del PIB privado regional.