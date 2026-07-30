Ignacio Gragera: "Los presupuestos garantizan la financiación de infraestructuras fundamentales"

La aprobación los Presupuestos Generales de Extremadura para 2026 (PGEx) ha sido bien recibida por parte del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ya que "garantizan la financiación de infraestructuras fundamentales", subraya este jueves en el balance del curso político. Ha sido este miércoles cuando PP y Vox han dado luz verde definitiva a las cuentas autonómicas con sus 40 votos a favor y los 25 en contra del PSOE y Unidas Podemos.

Gragera agradece el compromiso de la Junta para la licitación de la obra del próximo tramo de la Ronda Sur de la ciudad, que tuvo luz verde por parte del Conejo de Gobierno un día antes de la aprobación de las cuentas autonómicas.

Esto implica que, "incluso en el caso de no haberse aprobado los presupuestos, la Junta de Extremadura se comprometía de manera plurianual con Badajoz" al contemplar esta obra un plazo de ejecución de 26 meses, de manera que "no se puede hacer en un solo año". La nueva vía tendrá 4,6 kilómetros y conectará la carretera de Valverde de Leganés (EX-310) con la de Olivenza (EX-107) y con el tramo III, que ya se encuentra en servicio. El presupuesto de la obra asciende a los 44,7 millones de euros.

Se trata de un "esfuerzo inversor importante" que se hace con fondos propios, cuando el anterior se hizo con financiación europea, y que va a permitir contar con una Ronda Sur "cada vez más funcional". Una vez que estén también redactados y listos los proyectos de los siguientes tramos, se podrá seguir avanzando en dotar a la ciudad de una infraestructura "fundamental para aliviar el tráfico interior y evitar la entrada de vehículos pesados", asegura.

La reforma del Materno Infantil

Entre las inversiones contempladas en las cuentas autonómicas, el alcalde también pone en valor la reforma y ampliación del Hospital Materno Infantil, dotada con más de 11 millones de euros, que permitirá modernizar sus instalaciones e incorporar un nuevo paritorio adaptado a las necesidades actuales.

El regidor sostiene que las cuentas aprobadas recogen prácticamente el mismo borrador que ya se había presentado en el ayuntamiento con el vicepresidente de la Junta. Sobre las críticas recibidas, señaló que quienes votaron en contra “tendrán que explicar por qué”, aunque defendió que todo es mejorable y que seguirá trabajando para sacar adelante el resto de proyectos pendientes en la ciudad.

"Nadie en Badajoz puede renunciar a nada de lo que legítimamente aspira, pero estoy convencido de que esto es un gran paso para la ciudad y vamos a seguir dando esos pasos para construir todo el camino", expone.

Fempex habla de "rechazo" a los alcaldes

Por su parte, el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), Manuel José González, ha mostrado su rechazo a los presupuestos autonómicos por "considerar a la administración local extremeña como hermana menor de todas las administraciones". A su juicio, "desprecian" a los alcaldes y no recogen más recursos para los vecinos.

"Mantienen congelada la financiación incondicionada y, por lo tanto, nos obligan a asumir nuevas funciones sobre competencias que directamente no tenemos, que son autonómicas, y que no se financian adecuadamente, por lo que tenemos que poner recursos propios para desarrollarlas", ha criticado. En este sentido, los gobiernos locales insisten en hacer una "enmienda a la totalidad a unas cuentas que además de tardías, no favorecen y no cubren las necesidades de los alcaldes de la región".

El presidente de la Fempex ha recriminado además a PP y VOX su "falta de voluntad" y su "escaso interés" en mejorar las cuentas regionales en lo que se refiera al día a día de los municipios extremeños, ha destacado la Fempex en nota de prensa.

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Fempex recrimina a PP y Vox "su falta de voluntad y escaso interés" en mejorar las cuentas regionales y recuerda la enmienda que presentó en nombre de los ayuntamientos en la que solicitaba la ampliación de la partida dedicada por la Dirección General de Trabajo al fomento de la prevención de riesgos laborales en el ámbito local. Esta indicaba que la Fempex, con la subvención que anualmente recibe con cargo a ese departamento, presta el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (a través del Servicio de Prevención Mancomunado) a 76 entidades locales y con el objetivo de seguir haciéndolo, la asistencia debía alcanzar los 280.000 euros. La federación subraya que esto "compensaría" la minoración de la subvención que se produjo a partir de 2024 de 100.000 euros. La enmienda presentada por la Fempex "solo fue incorporada por el PSOE y Por Unidas por Extremadura y mandada directamente a la papelera" por los partidos del gobierno que "nunca la tuvieron en cuenta".