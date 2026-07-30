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Una demanda histórica

La Junta de Extremadura aprueba criterios para la previsión de cargas eléctricas en polígonos industriales

La nueva normativa busca garantizar un dimensionamiento adecuado de las redes eléctricas, evitando sobredimensionamientos e insuficiencias de suministro para empresarios y ayuntamientos

Polígono industrial de El Nevero de Badajoz.

Polígono industrial de El Nevero de Badajoz. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

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E. P. E.

La Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio ha aprobado una instrucción por la que se establecen criterios técnicos para la previsión de cargas eléctricas y la aplicación de coeficientes de simultaneidad en áreas de uso industrial. Se trata de una demanda "histórica" por parte de desarrolladores de suelo industrial y agentes urbanizadores, tanto públicos como privados, que facilitará el desarrollo de nuevos polígonos industriales más eficientes y adaptados a las necesidades reales de empresarios y ayuntamientos.

La Dirección General de Industria, Energía y Minas pretende con esta medida garantizar un dimensionamiento adecuado de las redes eléctricas, evitando tanto sobredimensionamientos como insuficiencias de suministro, facilitando así el trabajo de proyectistas, promotores y empresas distribuidoras.

Novedades

Entre las principales novedades, la instrucción fija criterios mínimos de previsión de potencia por parcela en función de su superficie, cuando ésta no haya sido fijada previamente por el planeamiento urbanístico, así como parámetros para el cálculo del alumbrado de viales y espacios comunes.

Asimismo, introduce la aplicación de coeficientes de simultaneidad conforme a la normativa más reciente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, "lo que permite una estimación más ajustada de la demanda real de energía". Además, la nueva instrucción determina que las infraestructuras de distribución deberán dimensionarse atendiendo a la demanda energética prevista.

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Con esta iniciativa, la Junta de Extremadura refuerza su compromiso "con el desarrollo industrial eficiente, sostenible y que garantice la mejora de la planificación energética en el territorio de la Comunidad Autónoma", contribuyendo a la mejor implantación de nuevos proyectos empresariales y a la optimización de las inversiones en redes de distribución eléctrica.

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