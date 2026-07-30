Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 30 de julio de 2026

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Dos ovejas merinas en una explotación de la provincia de Badajoz.

Dos ovejas merinas en una explotación de la provincia de Badajoz. / Silvia Sánchez Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Presentamos los datos actualizados a día 30 de julio 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Lonja del 30 de julio

Lonja del 30 de julio

Lonja del 30 de julio

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un hombre de 53 años ahogado en la piscina municipal de Alcántara
  2. Tres detenidos por agredir al alcalde de Zahínos y a dos guardias civiles en Oliva de la Frontera
  3. Iberia deja en tierra a cien pasajeros en Badajoz con destino Barcelona: 'En Extremadura, cuando no es el tren, es el avión
  4. Guardiola avanza una sorpresa para el Día de Extremadura: 'Hemos preparado algo muy especial
  5. El humo de los incendios de Ávila y Toledo alcanza a pueblos de Cáceres
  6. Un incendio en Ávila, a 90 kilómetros de Extremadura, obliga a evacuar a vecinos y 200 niños
  7. El SES recomienda el uso de mascarilla en Extremadura por el humo de los grandes incendios
  8. Detienen en Villanueva de la Serena a un peligroso preso fugado de la cárcel de Tarragona que se ocultaba en una finca familiar

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 30 de julio de 2026

Abierto el plazo de solicitudes del programa Escala para impulsar el empleo en Extremadura

Abierto el plazo de solicitudes del programa Escala para impulsar el empleo en Extremadura

Extremadura en aviso amarillo este jueves por temperaturas que alcanzarán los 38 grados

Extremadura en aviso amarillo este jueves por temperaturas que alcanzarán los 38 grados

Carlos Sobera, una olla de oro y un avaro sin remedio provocan una lluvia de carcajadas en el Teatro Romano de Mérida

Carlos Sobera, una olla de oro y un avaro sin remedio provocan una lluvia de carcajadas en el Teatro Romano de Mérida

El PSOE y Unidas por Extremadura afirman que el presupuesto de 2026 "nace muerto": "El farol se ha consumado"

El PSOE y Unidas por Extremadura afirman que el presupuesto de 2026 "nace muerto": "El farol se ha consumado"

PP y Vox aprueban los presupuestos de Extremadura para 2026 sin aceptar enmiendas de la oposición

María Guardiola celebra su "misión cumplida" tras aprobar el presupuesto de 2026: "Ahora toca ejecutar"

María Guardiola celebra su "misión cumplida" tras aprobar el presupuesto de 2026: "Ahora toca ejecutar"

El PSOE propone un plan de 8 millones para blindar los pueblos extremeños ante los incendios y Bautista replica que es un "debate más técnico"

El PSOE propone un plan de 8 millones para blindar los pueblos extremeños ante los incendios y Bautista replica que es un "debate más técnico"
Tracking Pixel Contents