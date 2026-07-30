El PSOE y Unidas por Extremadura afirman que el presupuesto de 2026 "nace muerto": "El farol se ha consumado"

El presupuesto de Extremadura para 2026 sale adelante entre las duras críticas del PSOE y Unidas por Extremadura. Ambas formaciones cuestionan la utilidad de unas cuentas que apenas estarán vigentes durante dos meses y acusan al Gobierno de María Guardiola y Vox de cerrar la puerta al diálogo al rechazar las 622 enmiendas parciales planteadas por los grupos de izquierda. "Es el primer presupuesto ultra y radical de la historia democrática de Extremadura. Y también es el único de la historia democrática de la región que no ha aceptado ni una sola enmienda de la oposición», asegura ayer la portavoz del PSOE, Isabel Gil Rosiña.

El pleno de la Asamblea aprobó este miércoles las cuentas autonómicas de 2026 con los 40 votos de PP y Vox y el rechazo de los dos grupos de la izquierda. La votación materializa el pacto de gobernabilidad suscrito por ambas formaciones tras las elecciones del 21 de diciembre y proporciona al Ejecutivo de coalición su primer presupuesto de la legislatura, dotado con 8.854 millones de euros. La propia María Guardiola se congratuló anoche de la "misión cumplida" en los pasillos de la Cámara al finalizar el pleno.

María Guardiola celebra su "misión cumplida" tras aprobar el presupuesto de 2026: "Ahora toca ejecutar" / ASAMBLEAEX.ES

Escaso margen de ejecución

Gil Rosiña sostiene que las cuentas carecen de recorrido por su escaso margen de ejecución. "Los socialistas entendemos que este es un presupuesto que nace muerto. Lo dijimos al inicio de su tramitación parlamentaria. Es un ejercicio contable ficticio y una falacia", afirma.

A su juicio, la votación supone sobre todo la materialización del acuerdo entre PP y Vox. "No hemos asistido a la aprobación de un presupuesto de un Gobierno. Hemos asistido a cómo se ha materializado el acuerdo de gobernabilidad de Extremadura, al peaje que ha tenido que pagar María Guardiola", declara Gil Rosiña.

La portavoz del PSOE también pone el foco en la ausencia de acuerdos durante la tramitación y asegura que es el primer presupuesto de la historia democrática de Extremadura que se aprueba sin incluir una sola enmienda de la oposición. La Junta, de hecho, ni siquiera abrió la vía del diálogo mediante transaccionales.

Función propagandística

Desde Unidas por Extremadura, José Antonio González Frutos llega a una conclusión similar sobre la utilidad de las cuentas. "Se ha consumado el farol", lamenta. El portavoz considera que un presupuesto con un recorrido de dos meses tiene "una función meramente propagandística", a lo que añade que no se va a ejecutar.

Javier Cintas

González Frutos reprocha además al Ejecutivo su actitud hacia la oposición. «Hemos visto la normalidad de la falta absoluta de diálogo: ni se ha reunido en ningún momento ni ha escuchado», asegura. También critica que PP y Vox decidan gobernar únicamente para el 35,77% de la población que, según sus cálculos, respalda a ambos partidos, aunque reconoce que su mayoría parlamentaria es "incuestionable y legítima".

Las críticas de Unidas se extienden al clima vivido durante el debate. "Ante la falta de argumentos para tirar las enmiendas, se ha instalado un tono muy bronco", afirma González Frutos, que acusa al Gobierno y a sus socios de recurrir al insulto y la descalificación como argumento en lugar de confrontar proyectos políticos.

La estabilidad del PP y Vox

Como contrapunto, PP y Vox defienden que las cuentas consolidan la estabilidad del Ejecutivo de coalición y responden al mandato de las urnas. El portavoz popular, José Ángel Sánchez Juliá, las define como el "presupuesto de la ilusión" y destaca la rapidez de su tramitación. "María Guardiola ha sido capaz de hacer en dos meses lo que Pedro Sánchez no ha sido capaz de hacer en cuatro años: presentar y aprobar unos presupuestos", afirma.

La portavoz de Vox, Inés Checa, reivindica la influencia de su formación en el texto. "Hemos aprobado unos presupuestos que llevan nuestro sello y que priorizan las necesidades y los intereses de los extremeños", sostiene. Sobre el rechazo de las 622 enmiendas del PSOE y Unidas, ambos han asegurado que han sido estudiadas "con el mayor respeto", pero han considerado que las propuestas están "muy lejos" de cubrir las necesidades de la región.