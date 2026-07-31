Más de 90 efectivos combaten el incendio de Herrera del Duque en nivel 1 peligrosidad

Un amplio dispositivo continúa trabajando en el incendio forestal registrado este viernes en el término municipal de Herrera del Duque, que ha obligado a evacuar a 57 empleados de la planta embotelladora de agua de Nestlé Aquarel debido a la proximidad de las llamas. Son 93 los efectivos desplazados hasta la zona para combatir el fuego de nivel 1 de peligrosidad, entre los se encuentran también medios del Servicio de prevención y extinción de Castilla-La Mancha (Infocam) y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), además de bomberos del propio Servicio de Prevención y Extinción de Extremadura (Infoex) y de la Diputación de Badajoz.

En concreto, trabajan en labores de extinción siete unidades de bomberos forestales terrestres, seis helitransportadas, tres vehículos de maquinaria pesada, cinco agentes del Medio Natural y siete técnicos de extinción. Además, siete aviones y ocho helicópteros prestan apoyo a los equipos desplegados sobre el terreno. También participan efectivos de la Guardia Civil de Cáceres y de la Cruz Roja en labores de auxilio y apoyo al operativo.

La zona está rodeada por alrededor de 1.600 hectáreas de espacio natural protegido, donde se encuetran el coto de caza y el puerto de Las Navas. Uno de los parajes cercanos más destacados es la reserva regional de Cíjara, con un gran valor ecológico y con abundante población de ciervos y venados.

Fotogalería | Las imágenes del incendio en Las Navas, en Herrera del Duque /

57 trabajadores evacuados

El fuego se ha declarado alrededor de las 16.00 horas muy cerca de la finca Las Navas, dentro del término municipal de Herrera del Duque y de la Reserva de la Biosfera de La Siberia. En la zona también se encuentra la fábrica de Nestlé Aquarel, donde 48 empleados y 9 transportistas se han mantenido confinados durante más de dos horas hasta ser evacuados. Los trabajadores han abandonado el lugar en sus propios vehículos escoltados por la Guardia Civil por una pista forestal que comunica con la carretera de Villarta de los Montes.

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Los trabajadores estaban incomunicados debido a que las llamas han afectado a una planta fotovoltaica que suministra cobertura al centro, según ha indicado Félix Rodríguez de la Rubia, Ingeniero Encargado de Inyección y Servicios Auxiliares que trabaja en el lugar, aunque en el momento del incendio no se encontraba allí.