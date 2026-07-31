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Nivel 1 de peligrosidad

Confinados los trabajadores de la planta embotelladora de agua de Herrera del Duque por un incendio forestal

El Plan INFOEX ha activado el nivel 1 de peligrosidad y medios terrestres y aéreos ya trabajan en la zona

Vídeo | Incendio en Las Navas, en Herrera del Duque

Vídeo | Incendio en Las Navas, en Herrera del Duque

E. P. E.

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Sandra Pérez

Gema Gallardo

Un incendio declarado este viernes por la tarde en la zona de La Solana, en Las Navas, dentro del término municipal de Herrera del Duque, ha obligado a confinar a los trabajadores de la planta embotelladora de agua de Nestlé Aquarel. Por este motivo, el Plan Infoex ha activado el nivel 1 de peligrosidad a las 16.25 horas.

El fuego ha afectado a una planta fotovoltaica que suministra cobertura al centro y por ello, no se puede contactar con los trabajadores que se encontraban trabajando, según informa Félix Rodríguez de la Rubia, ingeniero Encargado de Inyección y Servicios Auxiliares de la planta de Aquarel, "es posible que nadie tenga cobertura allí, que el fuego haya llegado a un repetidor que tenemos justamente donde está el incendio".

Según este trabajador, el fuego se encuentra a 1 kilómetro "más o menos" de la planta embotelladora de agua. El miedo, según informa, es que llegue a la parte de abajo de la misma, donde se encuentra un gran depósito.

Según ha podido saber este medio, actualmente los trabajadores se encuentran organizándose para abandonar la zona afectada por el fuego de la manera más segura posible.

En las labores participan seis unidades de bomberos de incendios forestales terrestres, dos helitransportadoras, dos agentes del medio natural y un técnico de extinción, además de cuatro helicópteros, cuatro aviones y dos vehículos de maquinaria pesada

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(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Fotogalería | Las imágenes del incendio en Las Navas, en Herrera del Duque

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