Cotrina hace balance de los primeros cien días de Guardiola: "Es el gobierno de las sonrisas mientras faltan médicos y viviendas"

Los primeros cien días del nuevo Gobierno de María Guardiola coinciden prácticamente con los primeros cien días de Álvaro Sánchez Cotrinacomo secretario general del PSOE de Extremadura. Una doble efeméride que el dirigente socialista ha aprovechado este viernes para hacer balance tanto de la gestión del Ejecutivo formado por PP y Vox como de sus propuestas y reclamaciones como oposición. En líneas generales, Cotrina ha definido este periodo como "cien días de postureo, cien días de frivolidad política y cien días de recorrer los pasillos de la Presidencia de la Junta de Extremadura con la sonrisa como respuesta política". Frente a esa imagen, ha destacado la falta de médicos en los pueblos, las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda o los retrasos del sistema de dependencia.

El líder socialista considera que Extremadura no puede gobernarse "con frivolidad" ni mediante "vídeos en TikTok" ante los problemas que atraviesa la población. "Extremadura tiene muchos problemas y se debe gobernar desde la seriedad política, desde el rigor y, eso sí, desde la empatía con los extremeños y las extremeñas", ha afirmado, contraponiendo .

Cotrina ha puesto como ejemplo a una persona que trabaja sobre un tejado con temperaturas cercanas a los 40 grados, a los pacientes que esperan entre doce y catorce días para ser atendidos por su médico y a los profesores que siguen reclamando la homologación salarial prometida durante la campaña electoral.

Consultorios sin médicos

La sanidad ha ocupado una parte central del balance. El secretario general del PSOE extremeño ha denunciado que numerosos consultorios locales carecen de médicos durante el verano y ha criticado que la Junta no haya atendido las propuestas socialistas para reforzar la atención primaria. Subraya que su formación planteó destinar 250 millones de euros a garantizar el funcionamiento de los centros sanitarios durante los meses estivales y evitar que las vacaciones de los facultativos repercutieran en la asistencia.

"Hay muchos consultorios que hoy no tienen médicos en sus municipios y esta propuesta tampoco ha sido atendida", ha lamentado. "A alguien que está enfermo y le dan cita dentro de catorce días no se le puede convencer con una sonrisa. En esos casos, la sonrisa molesta".

El dirigente socialista también ha denunciado que alrededor de 800 personas han fallecido en Extremadura en lo que va de año mientras esperaban recibir la atención o prestación que les correspondía dentro del sistema de dependencia. Esgrime que las familias necesitan una reducción efectiva de las listas de espera y una mayor financiación. por lo que reprocha al PP su posición en el Congreso ante las iniciativas dirigidas a incrementar los recursos destinados a la dependencia.

Acceso a la vivienda

El acceso de los jóvenes a la vivienda ha sido otro de los ejes de su intervención. Cotrina ha ironizado con la presencia del Ejecutivo autonómico en las redes sociales y ha advertido de que "los vídeos en TikTok no sustituyen a las políticas públicas". "A los jóvenes les gusta TikTok, pero también les gusta vivir bien, tener trabajo, poder pagar una hipoteca y recibir las llaves de una casa en la que construir su vida familiar y laboral", ha declarado.

En este sentido, ha censurado especialmente la intención de la Junta de recurrir el Plan Estatal de Vivienda, dotado con 210 millones de euros, pese a las dificultades que afronta la población joven para emanciparse. Según ha defendido, esos fondos servirían para impulsar la industria de la construcción y facilitar el acceso a una vivienda a quienes no tiene opciones de conseguirla sin el respaldo de las administraciones públicas. "Esos 210 millones pueden ayudar a quienes no pueden tener una vivienda ni emanciparse".

Un Ejecutivo "más caro"

Cotrina ha acusado además al Ejecutivo formado por PP y Vox de ser "más caro" que el anterior por el incremento de cargos y puestos de libre designación. "La austeridad no ha llegado al Gobierno de Extremadura, por mucho que la prometieran", ha dicho cotrrin,a que contrapone la retribución de la presidenta autonómica con las condiciones laborales de los trabajadores extremeños.

"Tenemos a una de las presidentas mejor pagadas del país y, sin embargo, a los trabajadores y trabajadoras más precarizados de España", ha asegurado. A su juicio, el Gobierno regional debe mostrar una mayor empatía con los ciudadanos, porque "la gente no entiende la sonrisa como respuesta permanente".

Los cien días de Cotrina

El dirigente socialista ha contrapuesto la gestión del Ejecutivo con sus primeros cien días al frente del PSOE de Extremadura. Ha defendido que, tras asumir la Secretaría General, ofreció a Guardiola un diálogo permanente y la posibilidad de alcanzar acuerdos en siete ámbitos fundamentales. Las propuestas estaban relacionadas con la sanidad, la educación, la política municipal, el impulso de la industria regional, la recuperación del diálogo social, la cooperación internacional y la regularización de personas inmigrantes necesarias para contribuir al sostenimiento del Estado del bienestar en Extremadura.

El PSOE también se mostró dispuesto a facilitar la aprobación de los presupuestos autonómicos si Guardiola apartaba a Vox del Ejecutivo y aceptaba esas medidas. "Las siete propuestas recibieron un no por respuesta", ha criticado Cotrina, quien ha insistido en que ofreció a Guardiola un diálogo real y no "una fotografía con una sonrisa para que al día siguiente no sucediera nada".

"El mejor Infoex del país"

El líder socialista ha incluido en su balance la gestión de la prevención de incendios y ha reprochado al Gobierno autonómico que haya dejado sin ejecutar prácticamente la mitad de los 96 millones de euros destinados a esta área. Cotrina ha considerado contradictorio que la Junta presuma de contar con un elevado presupuesto mientras una parte importante de los recursos destinados a la prevención queda sin gastar, después de que Extremadura sufriera en 2025 el mayor incendio forestal de su historia. "Si de 96 millones de euros no gastas 50 en prevención de incendios, te estás riendo del Infoex, de sus efectivos y de los extremeños", ha afirmado.

El socialista ha reconocido, no obstante, que Extremadura cuenta con "el mejor Infoex del país" y ha valorado positivamente que Guardiola pusiera rápidamente sus medios a disposición de otras comunidades afectadas por los incendios.

También ha recordado que el PSOE ha propuesto un plan de emergencia de protección civil dotado con ocho millones de euros para crear franjas perimetrales de entre 50 y 100 metros en los municipios rodeados por masas forestales. Según Cotrina, estas actuaciones podrían ejecutarse en menos de quince días y reducirían el riesgo de que las llamas alcanzaran directamente los cascos urbanos. "Si el fuego entra en un municipio de estas características, se acaba el pueblo. Nosotros hemos propuesto protegerlo y la respuesta política ha sido que no", ha advertido.

Daños en el campo

El secretario general del PSOE también ha criticado la respuesta de la Junta ante los problemas del campo y ha pedido que los seguros agrarios compensen adecuadamente los daños sufridos por los productores. Cotrina ha reclamado que se reduzcan las franquicias al 10% para responder a las pérdidas de campañas como la del tomate, cuya producción puede verse afectada entre un 10% y un 30%.

También se ha referido a los cereceros del norte de Cáceres, perjudicados por las lluvias torrenciales registradas al comienzo de la campaña. "El negacionismo climático instalado en la Junta de Extremadura no es una respuesta para los productores", ha sostenido.

Los "matones de la clase"

Durante su intervención, Cotrina ha recuperado las declaraciones realizadas por Guardiola antes de las elecciones autonómicas de 2023, cuando afirmó que nunca gobernaría con quienes calificó como "los matones de la clase". "Pues esos matones de la clase están ahora sentados en el Gobierno de la Junta de Extremadura junto al Partido Popular", ha respondido en referencia a Vox.

El socialista también ha criticado la desaparición de medidas relacionadas con los planes de igualdad en las empresas y con los derechos del colectivo LGTBI. A su juicio, el Ejecutivo autonómico no puede colocarse "detrás de las pancartas" para defender estos derechos mientras gobierna con una formación que "tira a la papelera la bandera LGTBI y niega los derechos de las mujeres".

Reparto de menores migrantes

Cotrina también se ha pronunciado sobre la intención de la Junta de denunciar las resoluciones de Ceuta y Canarias vinculadas al reparto de menores migrantes procedentes de Ceuta y Melilla. El líder socialista ha pedido "altura de miras" ante una situación humanitaria especialmente grave y ha reclamado lealtad y colaboración institucional entre el Gobierno extremeño y el Ejecutivo central.

"No podemos ser los pirómanos de los derechos humanos. Si tenemos unos presupuestos de 8.800 millones de euros, no me creo que Extremadura no pueda ofrecer una respuesta a una situación humanitaria tan dura", ha declarado.

Reconoce algunos aciertos

Pese sus críticas, Cotrina ha asegurado que el PSOE no considera que todas las decisiones de Guardiola hayan sido negativas. Además de valorar el envío de medios del Infoex a otras comunidades, ha destacado que la presidenta recibiera al líder de la oposición tras su elección como secretario general socialista, aunque ha lamentado que aquel encuentro no haya tenido continuidad. También ha considerado acertada la concesión de la Medalla de Extremadura al futbolista Pedro Porro y al activista José María Núñez por sus aportaciones al deporte y a la defensa de los derechos LGTBI.

"No somos de los que ven todo mal. Sabemos que hay cosas positivas y que Extremadura tiene oportunidades que debemos aprovechar", ha reconocido.

Sin embargo, Cotrina ha acusado a Guardiola de no transformar los recursos disponibles en oportunidades para los jóvenes y las mujeres y de abandonar el diálogo sobre la financiación autonómica. "A Extremadura no se la gana con una sonrisa en TikTok, sino pisando la calle, escuchando a la gente y levantando la bandera verde, blanca y negra", ha concluido.