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Nuevo incendio

Declarado un nuevo incendio forestal en Tornavacas: medios terrestres y aéreos ya trabajan en la zona

El nuevo fuego se sitúa en una zona de alta montaña cerca del municipio cacereño y por el momento no hay activo ningún nivel de peligrosidad

Vídeo | Así se veía el incendio de Tornavacas durante la noche

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E. P. E.

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Sandra Pérez

Sandra Pérez

Extremadura ha despertado este viernes con un nuevo incendio forestal en su región, tras varios días de tregua en los que no se había registrado ninguno. El nuevo fuego se sitúa en una zona de alta montaña cerca del municipio cacereño de Tornavacas, según ha confirmado el Plan Infoex sobre las 7.15 horas.

Por el momento, no se ha activado ningún nivel de peligrosidad y los medios ya trabajan en la zona. Se han desplazado hasta el lugar cinco unidades de bomberos forestales terrestres, dos helitransportadas, dos agentes del Medio Natural y dos técnicos de extinción. Además, dos helicópteros y dos aviones también combaten las llamas para asistir por aire a los efectivos de tierra.

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