Inicio de curso
Los docentes extremeños ya pueden consultar su destino definitivo para el curso 2026/27
La adjudicación provisional afectó a cerca de 6.800 funcionarios de carrera, docentes en prácticas e interinos, que se incorporarán con carácter general el 1 de septiembre
La Consejería de Educación y Formación Profesional ha dado a conocer este viernes la adjudicación definitiva de destinos del personal docente no universitario que prestará servicio durante el curso 2026/27 en los centros públicos de Extremadura. El procedimiento alcanza a personal funcionario de carrera, aspirantes seleccionados en el proceso selectivo que deberán realizar la fase de prácticas y personal funcionario interino.
La adjudicación provisional, publicada el pasado 24 de julio, afectó a cerca de 6.800 docentes. Durante la última semana, la Administración educativa ha analizado las reclamaciones presentadas por las personas participantes, revisado las incidencias detectadas y tramitado las renuncias voluntarias a los destinos concedidos inicialmente. Una vez concluido ese proceso, Educación ha publicado la relación definitiva con los puestos asignados para el comienzo del próximo curso escolar en la comunidad.
Incorporaciones en septiembre y octubre
Con carácter general, el personal docente se incorporará a los centros el 1 de septiembre, fecha en la que comenzarán las tareas de organización y preparación del nuevo curso. La resolución establece una excepción para las plazas vinculadas a determinados programas de refuerzo educativo. En estos casos, la fecha de incorporación prevista será el próximo 1 de octubre.
La adjudicación permite que los equipos directivos puedan avanzar en la planificación de plantillas, horarios, grupos y necesidades organizativas antes de la llegada del alumnado a las aulas.
Más de un mes para organizar el curso
La Junta ha destacado que, con la publicación de los destinos este 31 de julio, el profesorado extremeño puede conocer el centro en el que trabajará durante el próximo curso con más de un mes de antelación respecto a su incorporación general.
Según ha señalado la Administración regional, este margen "facilita la planificación de su vida personal y familiar y aporta mayor estabilidad en la organización del inicio del curso escolar". La Consejería considera, además, que adelantar la adjudicación definitiva supone responder a una demanda histórica del colectivo docente, especialmente relevante para quienes deben desplazarse, buscar alojamiento o reorganizar sus circunstancias familiares antes de comenzar a trabajar en septiembre.
- Iberia deja en tierra a cien pasajeros en Badajoz con destino Barcelona: 'En Extremadura, cuando no es el tren, es el avión
- Guardiola avanza una sorpresa para el Día de Extremadura: 'Hemos preparado algo muy especial
- El humo de los incendios de Ávila y Toledo alcanza a pueblos de Cáceres
- El SES recomienda el uso de mascarilla en Extremadura por el humo de los grandes incendios
- Detienen en Villanueva de la Serena a un peligroso preso fugado de la cárcel de Tarragona que se ocultaba en una finca familiar
- Oliva de la Frontera condena el violento episodio que deja al alcalde de Zahínos con la nariz fracturada y a dos guardias civiles de baja
- Los presupuestos de Extremadura para 2026 rebajan en 43 millones el IRPF, la vivienda y las herencias
- Extremadura amplía las ayudas de 500 euros por nacimiento y extiende el cheque guardería a los menores de un año