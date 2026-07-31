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Extremadura en alerta amarilla: cinco comarcas registrarán este viernes máximas de 38 grados

Las Vegas del Guadiana, Barros y Serena, La Siberia Extremeña, sur de Badajoz y Villuercas y Motánchez estarán en alerta amarilla hasta las 21,00 horas

Avisos para el 31 de julio en Extremadura.

Avisos para el 31 de julio en Extremadura. / Aemet

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Inés Cadenas Poblador

Cáceres

Cinco comarcas extremeñas, cuatro de ellas de la provincia de Badajoz y una de Cáceres, continuarán este viernes, 31 de julio, en aviso amarillo por altas temperaturas, que podrán alcanzar máximas de 38 grados en algunas zonas.

En concreto, las comarcas con aviso amarillo serán las Vegas del Guadiana, Barros y Serena, La Siberia Extremeña, sur de Badajoz, y Villuercas y Motánchez, esta última en la provincia de Cáceres.

En todas ellas se activará el aviso amarillo a las 13,00 horas de este viernes, y permanecerá hasta las 21,00 horas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

LA MITAD DEL PAÍS CON AVISOS

En toda España, la mitad del país continúa este viernes, 31 de julio, en aviso naranja o amarillo por las altas temperaturas, en el tercer día de la ola de calor que se prolongará hasta el sábado, según ha informado la AEMET.

Este viernes continúa la ola de calor y el predominio de la estabilidad en la Península y Baleares, con cielos poco nubosos o despejados.

Predominará el viento flojo y del sudoeste en la Península, que será más intenso por la tarde. En el extremo norte, el viento será flojo del noroeste, moderado en el litoral gallego y rolando a nordeste.

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En la vertiente mediterránea y en Baleares, será de componente este, flojo en general. En el Estrecho, soplará levante moderado con intervalos fuertes, mientras que en Canarias soplará alisio moderado con posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas.

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