El Gobierno extremeño reivindica 400 millones en subidas a funcionarios desde 2023 frente al pulso sindical

El Gobierno extremeño ha respondido al anuncio de movilizaciones de CCOO, CSIF y UGT reivindicando que ha destinado 400 millones de euros a subidas salariales de los empleados públicos desde el inicio de la legislatura, en 2023.

La contestación llega después de que los tres sindicatos integrantes de la Mesa General de Negociación anunciaran protestas para septiembre ante la falta de avances en la equiparación salarial. Las organizaciones acusan al Ejecutivo autonómico de "ningunear" a los trabajadores públicos y consideran bloqueada la negociación.

Frente a estas críticas, el Gobierno regional sostiene que el diálogo social ha sido una prioridad desde su llegada al Ejecutivo, hasta el punto de contar con rango de consejería, y asegura que mantiene una interlocución permanente con los representantes sindicales.

Subida salarial del 2% correspondiente a 2020

También defiende que durante esta legislatura se han alcanzado acuerdos relevantes en la Mesa General de Negociación y se han atendido reivindicaciones que permanecían pendientes. Entre ellas, destaca el pago de la subida salarial del 2% correspondiente a 2020 y el abono de todos los incrementos retributivos aprobados posteriormente.

El Ejecutivo cifra en 400 millones de euros el conjunto de las subidas salariales abonadas a los empleados públicos desde el comienzo de la legislatura

El Gobierno extremeño señala además que para el próximo año está prevista una subida salarial del 5%, aunque atribuye las actuales diferencias retributivas de los trabajadores públicos extremeños a la situación heredada del anterior Ejecutivo socialista.

80 euros mensuales adicionales

Según su argumentación, el objetivo es corregir progresivamente esas diferencias en los distintos ámbitos de la Administración autonómica. Como ejemplo, recuerda que los docentes perciben desde enero 80 euros mensuales adicionales.

El Ejecutivo asegura que esa mejora también se extenderá a los trabajadores del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), el Servicio Extremeño de Salud (SES) y la Administración General, aunque por ahora no concreta cantidades ni plazos.

La Administración regional condiciona cualquier nuevo acuerdo salarial al margen económico que permitan los Presupuestos Generales de Extremadura para 2027, cuyas partidas se encuentran actualmente en fase de elaboración.

Pendiente del presupuesto

"Cuando sepamos exactamente qué partida presupuestaria podemos destinar, hablaremos y trabajaremos con los distintos agentes sociales", sostiene el Gobierno, que insiste en su disposición a negociar y a continuar avanzando con los sindicatos.

El Ejecutivo concluye que los empleados públicos son "el principal activo de nuestra región" y asegura que su compromiso se demuestra con las mejoras aplicadas desde 2023. Sin embargo, la ausencia de un calendario concreto para la equiparación mantiene abierto el conflicto con CCOO, CSIF y UGT, que preparan movilizaciones para septiembre.