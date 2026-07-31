La planta de Nestlé próxima al incendio emplea a 130 personas y está rodeada de 1.600 hectáreas de espacio natural

El incendio forestal declarado este viernes en La Solana, dentro de la finca Las Navas de Herrera del Duque, ha puesto el foco sobre una de las industrias más importantes de La Siberia extremeña. La planta embotelladora de Nestlé Aquarel emplea a alrededor de 130 personas y se encuentra en un entorno natural protegido de unas 1.600 hectáreas.

Los trabajadores que se encontraban de turno han permanecido confinados de manera preventiva ante la proximidad de las llamas y se han organizado para abandonar las instalaciones de la forma más segura posible. El dato de los 130 empleados corresponde a la plantilla total de la fábrica, sin que haya trascendido cuántas personas estaban trabajando cuando se declaró el fuego.

El Plan Infoex ha activado el nivel 1 de peligrosidad y ha desplegado un amplio dispositivo terrestre y aéreo. El incendio también ha afectado a una planta fotovoltaica que suministra energía al centro de producción y podría haber alcanzado un repetidor situado en la zona, dificultando las comunicaciones telefónicas.

La factoría está ubicada en la finca Las Navas, dentro del término municipal de Herrera del Duque y de la Reserva de la Biosfera de La Siberia. Allí se extrae y embotella el agua mineral natural procedente del acuífero Aquarel Las Jaras, anteriormente conocido como manantial Borbollón.

La instalación lleva más de 15 años en funcionamiento y se ha convertido en uno de los principales centros industriales y generadores de empleo directo e indirecto de Herrera del Duque y del conjunto de la comarca.

En 2020, la planta registró una producción de unos 190 millones de litros de agua, según los datos difundidos por la propia compañía. Desde estas instalaciones se abastecen mercados de Madrid, del sur de España y de Portugal.

El centro cuenta con un sistema integrado en el que las botellas se fabrican y se llenan dentro de una misma línea de producción. Nestlé no publica de forma individualizada la facturación correspondiente a esta factoría, por lo que no existe una cifra económica reciente atribuible únicamente al centro de Las Navas.

Un entorno especialmente protegido

La fábrica está rodeada por alrededor de 1.600 hectáreas de espacio natural protegido, donde se aplican restricciones destinadas a evitar actividades que puedan alterar las características del agua mineral y el equilibrio del acuífero.

La compañía sostiene que extrae anualmente menos del 10% del agua con la que se recarga de manera natural el acuífero mediante las precipitaciones. El nivel de las reservas y el proceso de captación se monitorizan en tiempo real.

La factoría utiliza electricidad procedente de fuentes renovables y cuenta con una planta solar fotovoltaica dentro de sus medidas de transición energética. También asegura que no envía residuos a vertederos, al reutilizarlos, reciclarlos o destinarlos a procesos de valorización.

Nestlé participa además en proyectos de conservación de la Reserva de la Biosfera de La Siberia, entre ellos actuaciones relacionadas con los recursos hídricos, la biodiversidad, los humedales y la sensibilización medioambiental.

La importancia laboral de la planta cobra especial relevancia en un contexto en el que la otra gran factoría de Nestlé en Extremadura, situada en Miajadas, sí se ha visto afectada por el expediente de regulación de empleo planteado por la multinacional. La embotelladora de Herrera del Duque no está incluida en ese ajuste y mantiene su actividad y su plantilla con normalidad.