El PP extremeño exige a Sánchez actuar ante la "invasión" de Ceuta y Cotrina reclama la implicación de la UE

La crisis migratoria de Ceuta ha provocado este viernes diversas reacciones políticas en Extremadura. Mientras el portavoz regional del PP, Luis Miguel Núñez, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que actúe "de inmediato" ante lo que ha calificado como una "invasión", el secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, ha reclamado la implicación de la Unión Europea y una respuesta basada también en la solidaridad y los derechos humanos.

Las primeras estimaciones del Gobierno sitúan en alrededor de 49.000 las personas que cruzaron irregularmente desde Marruecos hacia Ceuta durante el jueves, una llegada sin precedentes que ha desbordado los recursos de la ciudad autónoma. Núñez ha trasladado la "más absoluta solidaridad" de los populares extremeños con la población ceutí y ha reclamado al Ejecutivo central una actuación inmediata.

"La ciudad de Ceuta ha sufrido una invasión y, por lo tanto, pedimos al Gobierno de España y al presidente del Gobierno que actúen de inmediato", ha aseverado durante una rueda de prensa en Mérida en la que ha hecho balance del curso político. El dirigente popular ha responsabilizado así al Gobierno central de dar una respuesta a una emergencia que ha sometido a una presión extraordinaria a una ciudad con alrededor de 83.000 habitantes.

El secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, y el portavoz regional del PP, Luis Miguel Núñez este viernes. / EPE

Cotrina reclama una respuesta europea

Por su parte, Cotrina ha advertido de que el Gobierno de España no puede afrontar por sí solo una crisis de esta magnitud y ha solicitado que se activen todos los mecanismos de ayuda y urgencia disponibles en la Unión Europea. "El Gobierno solo no puede, igual que Extremadura sola tampoco podría", ha afirmado el líder de los socialistas extremeños, quien ha pedido que se movilice la solidaridad europea porque las personas que acceden a Ceuta no entran únicamente en España, sino también en territorio comunitario.

"Esta crisis migratoria no solo tiene que ver con España. Entran en España porque están entrando en Europa", ha sostenido. Cotrina ha calificado de "durísimas" las imágenes procedentes de Ceuta y ha considerado que la situación requiere una respuesta coordinada entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y las instituciones europeas.

Lucía Feijoo Viera

El dirigente socialista ha defendido la necesidad de activar los protocolos relacionados con la protección de las fronteras, pero ha pedido que esta actuación sea compatible con la defensa de los derechos fundamentales. "Hay que activar todos los protocolos que tienen que ver con la defensa de nuestras fronteras, pero también debemos tener, al menos durante el primer día, corazón y humanidad", ha indicado.

Rechazo al recurso de la Junta

Cotrina también ha rechazado la intención de la Junta de Extremadura de recurrir las resoluciones sobre la distribución entre comunidades autónomas de menores migrantes procedentes de Ceuta y Melilla. El secretario general del PSOE extremeño ha reclamado al Gobierno de María Guardiola "altura de miras y altura política" y le ha pedido que ofrezca lealtad institucional y colaboración al Ejecutivo de España.

"No podemos ser los pirómanos de los derechos humanos", ha afirmado Cotrina, quien considera que Extremadura cuenta con recursos suficientes para colaborar en la acogida. "Si tenemos 8.800 millones de euros en los presupuestos de Extremadura, no me creo que no podamos dar una respuesta a una situación humanitaria tan dura como la que estamos viviendo", ha señalado.

El socialista ha pedido a las administraciones que tengan en cuenta las circunstancias de quienes intentan entrar en Europa y que se pregunten de qué países proceden y qué situaciones los han obligado a abandonar sus hogares. "Tenemos que ponernos en la piel de aquellas personas que huyen del hambre", ha concluido Cotrina.