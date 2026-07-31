El PP saca pecho de su gestión: "Extremadura ha dejado atrás los anuncios vacíos"

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha reivindicado este viernes un curso político marcado por la "estabilidad, la gestión y los resultados" y ha defendido que el Gobierno de María Guardiola ha permitido dejar atrás la etapa de los anuncios para convertir los proyectos en "obras y realidades".

Durante su balance antes del paréntesis estival, Núñez ha destacado la aprobación de los Presupuestos Generales de Extremadura para 2026, dotados con 8.854 millones de euros, como una de las principales muestras de la estabilidad política alcanzada en la comunidad. "Hoy Extremadura tiene estabilidad política, un Gobierno que gobierna y unos presupuestos históricos, aprobados en tiempo récord para seguir fortaleciendo los servicios públicos, generar empleo, facilitar el acceso a la vivienda y seguir bajando impuestos", ha señalado.

El dirigente popular ha sostenido que la estabilidad permite "gobernar, decidir, aprobar presupuestos, atraer inversiones, generar empleo y mejorar la vida de los extremeños". A su juicio, el Ejecutivo autonómico ha cumplido su palabra al sacar adelante las cuentas en menos de siete meses.

Empleo y confianza empresarial

Núñez ha asegurado que esa estabilidad política ya está dando resultados económicos y ha puesto como ejemplo la evolución del mercado laboral. El portavoz del PP ha destacado que Extremadura registra la menor cifra de paro de su historia, un récord de afiliación a la Seguridad Social y el mayor número de ocupados en un segundo trimestre de toda la serie. "Nada de esto ocurre por casualidad. Ocurre porque existe estabilidad y porque existe confianza empresarial", ha afirmado. También ha resaltado el aumento de la inversión extranjera y ha cifrado en un 5% el crecimiento de la confianza empresarial desde 2023.

El portavoz popular ha remarcado además que las nuevas cuentas regionales destinan dos de cada tres euros a políticas sociales, con partidas orientadas a reforzar la sanidad, la educación, la dependencia, el empleo y la vivienda.

Javier Cintas

De los anuncios a las obras

Entre las actuaciones impulsadas durante el curso político, Núñez ha mencionado el avance de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, la reforma de los paritorios del Hospital Materno Infantil de Badajoz y la gratuidad de la educación de cero a tres años. También ha destacado las medidas relacionadas con el acceso a la vivienda, como el aval joven, el bono alquiler, la promoción de vivienda protegida y el que el Ejecutivo presenta como el mayor plan de vivienda de la historia de Extremadura.

"Durante demasiado tiempo Extremadura vivió de anuncios, primeras piedras, vallas publicitarias, pancartas o titulares vacíos, y hoy hablamos de proyectos, de obras y de realidades", ha manifestado. Núñez ha defendido igualmente la política fiscal de la Junta, que, según ha asegurado, permite "dejar más dinero en el bolsillo de los extremeños" al mismo tiempo que se fortalecen los servicios públicos y se atienden demandas históricas de la comunidad.

Reclamaciones al Gobierno central

Frente al balance positivo de la gestión autonómica, el portavoz del PP ha reprochado al Gobierno de España que Extremadura continúe esperando inversiones e infraestructuras consideradas esenciales para su desarrollo. Núñez ha reclamado un tren digno, la ejecución de las autovías pendientes, la instalación del sistema antiniebla en el aeropuerto de Badajoz y la continuidad de la central nuclear de Almaraz, cuya prórroga, ha insistido, "tiene que llegar ya".

También ha criticado la propuesta de financiación autonómica del Ejecutivo central, al considerar que beneficia a los territorios cuyos partidos sostienen la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez en detrimento de comunidades como Extremadura. "Mientras se reparten privilegios, Extremadura recibe cero y no vamos a aceptar un modelo que condene a la región a recibir menos recursos", ha aseverado.

Críticas al PSOE

El portavoz popular ha contrapuesto finalmente el modelo de "estabilidad y gestión" del Gobierno de Guardiola con el "silencio" que, según ha denunciado, mantiene el PSOE de Extremadura ante los casos judiciales que afectan a miembros del partido. "Quienes venían a cambiar el PSOE han demostrado que son más de lo mismo, que son exactamente lo mismo", ha afirmado Núñez, quien ha instado a Pedro Sánchez a convocar elecciones generales.

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El dirigente popular ha concluido que "la estabilidad sirve para gobernar, aprobar presupuestos y mejorar la vida de los extremeños" y ha presentado los últimos meses como el paso de una política basada en los anuncios a otra centrada en la ejecución de proyectos.